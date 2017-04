Zadnja tekma med aktualnimi pokalnimi in državnimi prvaki v Tivoliju je postregla z doslej najbolj izenačenim dvobojem v finalni seriji. Zmage s 3:2 v nizih so se pred domačimi gledalci na koncu veselili odbojkarji ACH Volleyja, ki so v zmagah povedli z 2:1 in imajo danes zaključno žogo za osvojitev že 13. zaporednega naslova.

Čeprav je Calcit v četrtek dobil uvodni niz, boljši pa je bil tudi v četrtem, ga je na koncu zmage stala visoka neučinkovitost v napadu, ki je bila le 27-odstotna. »Treba bo natančno preučiti napake, ki smo jih napravili na zadnji tekmi, se temeljito regenerirati, kaj drugega pa nam v tako kratkem času niti ne preostane,« priznava bloker kamniške ekipe Sašo Štalekar, podobno pa razmišlja tudi njegov soigralec Klemen Hribar: »Po dveh zaporednih porazih smo se temeljito pogovorili med sabo, še zlasti o tistem padcu v drugem in tretjem nizu. Če želimo računati na kaj več kot na končno drugo mesto v državnem prvenstvu, si v nadaljevanju finalne serije takšnih padcev preprosto ne smemo več dovoliti. Izgubljenega resda ni še nič, toda s takšno igro bomo težko premagali Ljubljančane. Srčno upam, da ne bomo obžalovali priložnosti, ki smo jo zapravili na drugi finalni tekmi.«

Trener Calcita Gašper Ribič meni, da bo za zmago ključna predvsem dobra psihološka pripravljenost, ki jo je pri svojih varovancih močno pogrešal v ključnih trenutkih četrtkovega obračuna. »Na treningu ni več mogoče veliko odkrivati. Treba se je odločiti, ali se bomo na četrti tekmi predali ali pa bomo v njo vstopili bojno nastrojeni. Od igralcev je odvisno, ali želimo tekmo dobiti ali pa bomo dopustili, da gre finale mimo in ACH Volley osvoji državno lovoriko. V tekmo moramo vstopiti, kot da ni zadnja. Verjamem, da se bomo vrnili v Tivoli,« je odločen Gašper Ribič.

A ne zgolj pri Calcitu, z igro so bili zmagi navkljub nezadovoljni tudi pri ACH Volleyju. Njihov libero Jani Kovačič je opozoril, da bi se s podobno predstavo v Kamniku težko izognili porazu. »S Kamničani smo odigrali že ogromno tekem tako na prijateljski kot tekmovalni ravni. Poznamo se zelo dobro, zato s taktičnega vidika proti njim ne bi smeli imeti težav. Boljši moramo biti predvsem na psihološki ravni,« je sklenil Jani Kovačič.