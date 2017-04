Fiat je na področju kabrioletov, natančneje z modelom 124 spider, dodobra zaznamoval zgodovino avtomobilizma. Zdaj zgodbo nadaljuje z novo generacijo tega modela, ki se tesno naslanja na podoben Mazdin štirikolesnik. A vseeno ima dovolj lastne identitete, da lahko ostaja pravi fiat.

Oblikovno govori svoj jezik: dolg motorni pokrov, 6-kotna mreža na maski, dve obvezni izboklini na motornem pokrovu, v notranjosti športna sedeža in volan ter seveda platnena ročno pomična streha govorijo o bogati tradiciji tega avtomobila. Sicer je notranjost, z nekaj izjemami, precej tehnološko podobna Mazdinemu dvojčku 124 spiderja, športna sedeža pa nakazujeta, da gre v tem primeru vseeno za avtomobil s precej močnejšimi dinamičnimi geni. Navsezadnje so v vzglavnik obeh sedežev vgradili še zvočnika, torej potnikoma med vožnjo ne bo dolgčas. Kako bi jima tudi bilo, avtomobil tehta od 1045 kilogramov dalje, vzdolžno nameščen motor, zadnji pogon, nizko težišče avtomobila in športni menjalnik pa so tisti aduti, ki dajejo pravi značaj temu avtomobilu. Ali bolje rečeno tema avtomobiloma. Kajti dejansko lahko govorimo o dveh različicah, bolj civilnem fiatu 124 spider in bolj strupenem abarthu 124 spider. V prvem skrbi za pogon 1,4-litrski turbo bencinski motor s 140 konji (103 kilovati), v drugem enako velik motor zmore 170 KM (125 kW), avto pa je že na prvi pogled malce drugačen, bolj agresiven. Dvobarvna karoserija, zmogljivejše zavore, športno vzmetenje, posebno dodelana notranjost z alkantaro in perforiranim usnjem ter poseben izpušni sistem, ki zapoje z globokim rohnečim zvokom, dajejo vedeti, da je tukaj še malce bolj jezni kabriolet.

Pri dobrih 4 metrih dolžine avto ponuja tudi 140 litrov prtljažnega prostora. Osnovni 124 spider stane od 28.990 evrov dalje, medtem ko je za abartha treba odšteti najmanj 38.990 evrov. az