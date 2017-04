Na prvi pogled v prometu ne bi smeli vedeti, kdo sedi za volanskim obročem. Mogoče opozorilna tablica in pogled skozi šipo razkrivata, da je to vozilo prilagojeno potrebam posameznika. S sodobno tehnologijo je danes avtomobil invalidom bližje, kot je bil kadar koli prej. A to še ne pomeni, da je pot do vozniškega izpita in še posebno do ustrezno predelanega vozila lahka. Še več, za predelavo mora invalid pogosto globoko seči v žep. Tudi zato je pri nas takšnih štirikolesnikov razmeroma malo. A luč na koncu predora vendarle že sveti: zakon o izenačevanju možnosti invalidov je poskrbel, da država predelave, ki lahko stanejo od 1500 pa do več kot 50.000 evrov, sofinancira tudi do 85-odstotno. Večina tako najprej kupi vozilo, si ga prilagodi in se nato na opravljanje vozniškega izpita odpravi s svojim. Še dobro, saj so v šolah vožnje predelana vozila tako in tako prej izjema kot pravilo.

Razmišljanje, da invalidi niso kos vse gostejšemu prometu, je daleč od resnice. Še več, prometni strokovnjaki menijo, da so invalidi celo varnejši vozniki, pa ne zaradi lastnih izkušenj – statistika pravi, da dve tretjini paraplegikov to postane v prometni nesreči –, ampak zaradi fizike. Reakcijski čas osebe, ki mora na zavoro pritisniti z roko, je bistveno krajši od tistega, ko mora voznik na zavoro pritisniti z nogo. Vse drugo je v domeni posameznika, njegove vzgoje, znanja o varni vožnji in praktičnih izkušenj. Pri čemer najverjetneje mnogi invalidi prav zaradi svoje negativne izkušnje v prometu vozijo previdneje od premnogih »zdravih« Slovencev, ki jim je neupoštevanje predpisov postalo prometna folklora, njene posledice pa se kažejo v moriji na cestah.

Biti enakovredni in enakopravni, to je vse, kar si v prometu invalidi želijo, zato ne pričakujejo olajšav ali drugačnega obravnavanja. Prav tako pa si želijo, da bodo infrastrukturo, namenjeno njim, ki je v Sloveniji dokaj dobro urejena, lahko uporabljali. Dodaten prostor je tam z razlogom, saj invalidi potrebujejo več centimetrov, da odprejo vrata in si na primer pripravijo invalidski voziček. Zato ne bodimo nesramni in ignorantski ter svojega vozila ne pustimo na njihovem parkirnem prostoru, pa čeprav bomo zaradi tega morali narediti dodaten krog ali dva, da bi našli prostega, ki pripada nam. Počutili se bomo bolje, saj je dobro delo vedno poplačano. Pa čeprav ne v evrih.