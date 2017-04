»Prvič na svetu je sodišče priznalo povezavo med neprimerno uporabo mobilnega telefona in tumorjem na možganih,« sta dejala odvetnika 57-letnega Roberta Romea, ki je pred sodiščem pričal, da je moral zaradi delovnih obveznosti vsak delovni dan v 15 letih uporabljati mobilni telefon od tri do štiri ure na dan. Njegova namera ni bila demonizirati mobilne telefone, a meni, da je treba biti bolje osveščen o njihovi uporabi.

Dodal je, da je kasneje dobil občutek, da je njegovo desno uho ves čas blokirano. Leta 2010 so mu diagnosticirali tumor na možganih, ki je bil »na srečo benigen, in od takrat dalje ne slišim več, ker so mi odstranil slušni živec«, je povedal. Medicinski strokovnjaki so ocenili, da je Romeo 23-odstotni invalid, zaradi česar mu je sodišče priznalo mesečno premijo 500 evrov z naslova nacionalne zavarovalne sheme za nesreče pri delu.