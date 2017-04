Kikboksar Samo Petje: Nokavta ne smeš iskati, priti mora sam

Redki so slovenski športniki, pri katerih opaziš, da se jih nasprotnik boji. Samo Petje, 25-letni kikboksar iz Bele krajine, je te vrste. 178 centimetrov visoki in približno 70 kilogramov težki nokavter in borec, ki se ne izmika borbi, ampak jo želi. Jutri bo v Hali Tivoli skušal združiti dva naslova po verziji FFC (Final Fight Championship). Spoprijel se bo z Eyevanom Danenbergom, 15 centimetrov višjim in približno šest kilogramov težjim Nizozemcem z vzdevkom Mr. Cool. To govori, da nikakor ne gre za naivneža, vendar pa tudi Petje velja za izvrstnega v tehniki in slovi po tem, da ima »najboljša kolena v poslu.«