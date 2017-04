Slovenski ljubitelji odbojke s prikazano ravnjo igre v finalu slovenskega prvenstva za zdaj ne morejo biti pretirano zadovoljni. Dobre odbojke je bilo malo, v oči pa bode predvsem veliko število napak na obeh straneh. Po presenetljivi uvodni zmagi Calcit Volleyballa so jih v ponedeljek v Kamniku precej manj vseeno napravili ljubljanski odbojkarji, ki so tekmo pred polno dvorano dobili brez izgubljenega niza in tako poravnali izid v zmagah na 1:1. S tem so slovenski prvaki znova prišli tudi do pomembne prednosti domačega igrišča.

»Na drugi tekmi smo bili mi tisti, ki smo ves čas zaostajali in smo lovili tekmeca. V tem lovljenju smo porabili veliko energije, čeprav smo imeli v drugem in tretjem nizu svoje priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Je pa tudi res, da je ACH Volley igral veliko bolje kot na prvi tekmi, mi pa nekoliko slabše. Temu primeren je bil na koncu tudi izid,« pred današnjim obračunom v dvorani Tivoli ugotavlja član Calcit Volleyballa Jan Brulec.

Organizator igre je s soigralci na domačem igrišču in pred polnimi tribunami tako zapravil lepo priložnost, da bi že danes imel prvo zaključno žogo za prvi državni naslov po letu 2003. »Odigrati moramo na višji ravni kot nazadnje, in če bo tako, se lahko nadejamo ugodnejšega izida. V letošnji sezoni smo to že nekajkrat dokazali, vendar bomo morali dobro igrati vsi, cela ekipa, kajti le tako lahko premagamo ACH Volley. Če bosta igrala le dva, trije, to ne bo dovolj,« še meni Brulec.

V taboru ACH Volleyja je stanje pred tretjo tekmo sedaj precej mirnejše kot še pred nekaj dnevi, prav tako pa imajo tudi z zdravjem igralcev bistveno manj težav kot pred začetkom finala. »Kar zadeva poškodbe, ni nič takega, česar naša fizioterapevtska služba ne bi mogla pozdraviti. Za igro so pripravljeni vsi igralci, tako da proces treningov poteka po utečenem načrtu,« pravi trener Ljubljančanov Zoran Kedačič in dodaja: »Tako kot na prejšnjih tekmah finala bomo tudi zdaj na nasprotnika pritiskali s svojim servisom, ki bo v naši dvorani kvečjemu še boljši. Od tega ne bomo odstopali. O ekipi Kamnika ne bomo veliko razmišljali, temveč bomo skušali sami igrati na vso moč.«