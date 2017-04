Državni organi so ograjo, ki jo postavljajo na meji s Hrvaško, kupovali zelo po domače, po mnenju pravnih strokovnjakov bi lahko šlo v nekaterih primerih celo za kaznivo dejanje. Vse to je ostalo javnosti prikrito zaradi oznake tajnosti (stopnja interno), ki jo imajo prav vsi dokumenti, povezani z nakupom ograje.

Prvi sklep o začetku postopka javnega naročila nakupa žičnate ograje je zavod za blagovne rezerve sprejel 21. oktobra 2015, torej v času, ko je k nam prihajalo okoli pet tisoč beguncev na dan. V dokumentu, ki ga je podpisal direktor Anton Zakrajšek, so poudarili, da je za nakup 120 kilometrov varnostne zaščitne ograje (v vrednosti do 1,8 milijona evrov) zavod oziroma Zakrajška ustno pooblastil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Ta je hkrati zahteval, da morajo vsa naročila potekati pod oznako tajnosti. Iz tedanjega sklepa direktorja zavoda je mogoče razbrati tudi, da je Počivalška za izvedbo postopka nakupa varnostne ograje pooblastila vlada.

Vlado smo povprašali, kdaj se je to zgodilo, in jo prosili za ta dokument. V dokumentaciji, na katero se sklicuje zavod za blagovne rezerve, je namreč zgolj en sklep o vladnem pooblastilu Počivalšku. Ta nosi datum 10. september 2015 in pravi, da minister odloči o uporabi blagovnih rezerv zavoda, ko gre za začasno nastanitev in oskrbo migrant