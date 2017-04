Slovenski dnevi knjige, že 22. po vrsti, se jutri začenjajo s slavnostnim odprtjem v atriju ljubljanske mestne hiše. Obiskovalce, ki bodo letos morda pogrešali veliki festivalski oder v središču mesta, bo opoldne v knjižni festival – po nagovoru predsednika Društva slovenskih pisateljev Iva Svetine – popeljal glasbeni nastop Klarise Jovanović, ki se posveča predvsem priredbam ljudskih pesmi in uglasbeni poeziji. Ta bo uvod v večdnevno festivalsko dogajanje, ki bo vse do nedelje med knjižne stojnice vabilo pod geslom Jaz te pišem, knjiga, kdo te bere?

Osrednja pozornost bo torej letos namenjena odnosu med avtorji in bralci, kot je še pred začetkom festivala opozorila predsednica programskega odbora Gabriela Babnik, se je namreč literarna infrastruktura v zadnjih letih sesula, največje žrtve tega rušenja pa so prav avtorji. Skozi 30 literarnih dogodkov na različnih ljubljanskih lokacijah, denimo v Trubarjevi hiši literature, Centru za poezijo Tomaža Šalamuna in v Vodnikovi domačiji, se bo skozi tematske sklope brezbrižnosti, ženskih avtoric in humorja v literaturi predstavilo okoli 70 ustvarjalcev. Prisluhniti bo mogoče že uveljavljenim avtorskim imenom, kot so Mojca Kumerdej in Jani Virk, kot tudi mladim perspektivnim glasovom, denimo prozaistkama Ani Schnabl in Lari Paukovič.