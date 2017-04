»Lahko preskočite veliko noč, pokal je pomembnejši,« je v šaljivem videospotu na spletni strani celjskega kluba k čim večjemu obisku tekem v Mariboru pozival igralec pivovarjev Borut Mačkovšek. Štiri dvoboje v Taboru si je med vikendom ogledalo 2950 gledalcev (povprečno slabih 740 na tekmo), slabši obisk pa je napovedovalo že četrtkovo druženje igralcev in trenerjev vseh štirih klubov, na katerem so mimoidoči lahko metali žogo na gol in ob uspešnem strelu dobili brezplačno vstopnico. Gostitelji so ga pripravili v enem izmed nakupovalnih središč, razen članov domačega kluba pa preostalih treh ni bilo, saj so druženje tik pred zdajci odpovedali.

Kape pivovarjev namesto majic

Levji delež v boju za jubilejno, 20. pokalno lovoriko so Celjani opravili v polfinalu proti Gorenju (26:23). Že po dobri polovici prvega polčasa so vodili za sedem (12:5), enako razliko so imeli tudi sredi drugega (22:15). A Velenjčani so naredili delni izid 5:0 in se dvakrat približali na minus dva, toda končnica je spet pripadla pivovarjem, ki so na 107. medsebojni tekmi dosegli že 78. zmago (še štirje remiji in 25 zmag Gorenja). »Odigrali smo vrhunski prvi polčas, v dvajsetih minutah drugega pa pokazali igro, ki je ne želim in nočem videti. Naredili smo kopico napak, ki mi gredo zelo na živce. Zato bodo fantje slišali precej krepkih,« se je kljub zmagi jezil trener Branko Tamše, ki je po odhodu iz Velenja decembra 2013 tudi na 18. medsebojnem dvoboju z nekdanjim klubom ostal neporažen, ob dveh remijih pa je dosegel že 16. zmago. Po tem, ko so Celjani po finalni zmagi leta 2015 v Kopru oblekli rumene majice z modrim napisom »Enostavno CELE«, po lanski v Ribnici pa »Boris, ta je zate« (nekaj dni pred tekmo je imel namreč klubski ekonom Boris Vrščaj hudo prometno nesrečo), so si v nedeljo v Mariboru na glave nadeli modre kape s ščitkom in veliko številko 20.

V ponovitvi finala iz sezone 2009/10, ko je Maribor doma namučil Celjane in izgubil le s 33:35 (po 33:33 sta v zadnji minuti zadela Uroš Zorman in Renato Vugrinec), je bil nedeljski dvoboj manj izenačen. Končnih osem zadetkov (36:28) je bila najvišja razlika v finalu, v katerem so Celjani nastopili že 23., Mariborčani drugič, eden izmed sodnikov pa je bil David Sok, brat mariborskega kapetana Tadeja Soka. Z drugim mestom in ekipo, v kateri ima le enega pravega Mariborčana (Domen Rožman), je bil zadovoljen tudi trener Sebastjan Sovič: »V zadnjih mesecih so moji fantje zelo napredovali, saj garajo od jutra do večera, kar so potrdili z visoko zmago proti Ribnici. V finalu proti absolutnim favoritom Celjanom sicer niso prikazali vsega, kar znajo in zmorejo. Morebiti so pregoreli v preveliki želji za senzacijo, poleg tega pa sta dve težki tekmi v dveh dneh preveč za mojo ekipo. Zadovoljen sem s fanti, prav tako tudi z navijači, ki so dokazali, da v Mariboru ni doma samo nogomet, ampak tudi rokomet.«