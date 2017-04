Kot zadnjega iz svoje palete tako imenovanih kompaktnih avtomobilov so pri Mercedesu prenovili še športni terenec GLA, ki je v osveženi podobi zdaj naprodaj tudi v Sloveniji. Na njem izstopajo s številnimi oblikovnimi prijemi še bolj poudarjen tako imenovani dizajn SUV, drugačna maska hladilnika s preluknjanima letvicama, žarometi v tehnologiji LED, nov videz zadnjih luči in zdaj že serijska 17-palčna platišča, v notranjosti pa najdemo novosti pri oblazinjenju, uporabi več kroma in rahlo spremenjenih merilnikih.

GLA je zdaj bogatejši tudi glede varnosti in udobja, med motorji pa je novost 2-litrski bencinski motor s 183 konjskimi močmi (135 kilovati), Drugi motorji so že znani in so pri bencinskih močni med 122 in 211 KM (90 in 155 kW), pri dizelskih pa med 109 in 177 KM (80 in 130 kW). Vrh ponudbe je različica AMG z 2-litrskim bencinskim motorjem s 381 KM (280 kW), kar je še vedno največ med tekmeci. Najcenejši je GLA z osnovnim dizelskim motorjem, s katerim stane 28.400 evrov, sicer pa je po prenovi dražji za 800 evrov, a kupec zdaj poleg omenjenih večjih platišč že serijsko dobi na primer tudi tempomat, stikalo za zagon brez ključa in še kaj. mat