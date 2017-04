Ob zgoraj zapisanem se bo kdo nemara vprašal, zakaj smo se spomnili ravno na omenjeno igro, ko pa nismo vozili ne gokarta, se ne podili po kakšnem dirkališču in še manj v koga metali kakšne predmete, s katerimi bi ga upočasnili. Pravega odgovora na to niti nimamo, a od prvih nekaj zavojev nam je po glavi ob vožnji tega mišičastega malčka švigala le omenjena igra, ki smo jo, mimogrede, v spomin na dobre stare čase znova zaigrali na spletu. A delček odgovora se morda skriva prav v tem – abarth v dolžino meri vsega 366 centimetrov, kar je razumljivo, saj izhaja iz fiata 500. Ko pa v takšnega malčka spravite 180 konjskih moči (132 kilovatov) v 1,4-litrskem turbobencinskem motorju, vam je zagotovo hitro jasno, kakšno vožnjo omogoča. V naših mislih ravno takšno, kot so jo občutile omenjene živali, ki so nastopale v Wacky Wheels.

Pa se iz domišljijskega sveta vrnimo v realnost. Abarth 595 competizione vam požene kri po žilah že ob prižigu, saj je zvok, ki ga odda, podoben tistim, ki jih slišite na dirkališčih. Tako se nam je denimo pripetilo, da je po tem, ko smo parkirali, za nami pripeljala skupina mladcev in nas poprosila, naj ga še enkrat prižgemo ter pritisnemo na stopalko za plin. Njihovo uživanje ob zvoku je bilo nepopisno. K pravim dirkaškim občutkom pripomorejo turbina garrett, sprednja in zadnja blažilnika abarth koni, izpušni sistem »record monza« s štirimi izhodi in dvojnim načinom delovanja ter štiribatni fiksni sprednji zavorni čeljusti brembo. Za dodaten adrenalin poskrbi še gumb sport, ki vpliva denimo na odziv stopalke plina, poveča največji motorni navor, spremeni značaj volanskega serva in spremeni videz merilnikov v »dirkaško« obliko.

Ob vsem naštetem si lahko predstavljate, da je vožnja v abarthu 595 competizione precej burna in divja, a se tega zaradi izjemnih globokih športnih Sabeltovih sedežev niti ne občuti. Vozno izkušnjo nekoliko kvari le petstopenjski robotizirani menjalnik, ki ga ne upravljamo s pomočjo menjalne ročice, temveč s štirimi gumbi, zato upravljanje na mestu ni ravno najbolj prijetna stvar, ki se počne v malem mišičnjaku. Ta sicer zmore največ do hitrosti 225 kilometrov na uro in do 100 km/h pospeši v vsega 6,7 sekunde, ob tem pa »popije« kar poštenih 9,4 litra bencina na 100 kilometrov. Poraba bi se najbrž dala še malce znižati, a je dejstvo, da je tak avto težko voziti varčno. Kakor koli, če se boste odločili za nakup, vam bo iz denarnice »popil« tudi kar precej denarja. V osnovi namreč stane 25.990 evrov, pri čemer je testni primerek z vsemi dodatki vreden skoraj 30 tisočakov. To za tako majhen avto zagotovo ni malo, a po drugi strani gre za res pravo zverco, ki vozniku ponuja obilo užitkov.