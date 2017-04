Trenutno se na Obrežju čaka eno uro na izstop iz države, 30 minut pa na vstop. Na izstop se čaka eno uro tudi na Gruškovju, na drugih prehodih pa se čakalne dobe gibljejo okrog pol ure.

Kot nam je sporočil bralec, ki se je na Hrvaško podal prek prehoda Sečovlje, je v koloni čakal približno 20 minut. Policisti po njegovem mnenju ne izvajajo podrobnega pregleda potnikov.

Najhuje je bilo na Obrežju

V skladu s pričakovanji in izkušnjami iz preteklih let je bilo na vseh mejnih prehodih opaziti povečan promet proti Hrvaški. Najbolj je bilo to opazno na Obrežju, kjer se je gostota prometa stopnjevala iz uro v uro.

»Na mejnem prehodu Obrežje so izkoriščene vse kadrovske in tehnične zmožnosti za zagotavljanje pretočnosti prometa. Policisti skupaj z Darsom in drugimi službami zagotavljajo red na avtocesti, da je prazen vsaj odstavni pas za interventna vozila,« je povedal predstavnik policije in dodal, da so na prošnjo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana nekaj pred 5. uro poskrbeli za spremstvo in hiter interventni prevoz reševalnega vozila z bolnico proti Hrvaški.