Glede na skromen obisk bi težko sklepali, da se je včeraj igral finale državnega prvenstva in da sta si nasproti stali najboljši moštvi, kar jih trenutno premore slovenska klubska odbojka. Na tribunah tivolske dvorane se je namreč zbralo le okoli 500 navijačev, ki so lahko spremljali, kako so odbojkarji Calcita Volleyballa v izenačenem obračun s 3:1 (22, -21, 25, 14) premagali ACH Volley in tako napravili prvi korak k morebitni prekinitvi več kot deset let trajajoče vladavine Ljubljančanov.

Čeprav je pot Kamničanov do tretje državne lovorike še dolga, pa je že začetek dal slutiti, da bo prva tekma potekala po njihovih željah. Dolgo izenačeni uvodni niz, v katerem so imeli sprva rahlo pobudo Ljubljančani, se je že kmalu prevesil v korist gostov. Ti so do ključne razlike prišli potem, ko so po zaostanku 13:14 dosegli šest zaporednih točk in tekmecu pobegnili na 19:14, kar je zadostovalo, da so navkljub šele tretji izkoriščeni zaključni žogi povedli (25:22). A ACH, ki je tokrat nastopil brez obolelega Jana Kozamernika, manjkal pa je tudi David Kumer, se je v nadaljevanju le prebudil in zavoljo nekoliko boljše igre tako v napadu kot obrambi vrnil udarec in v nizih izenačil na 1:1. Še bolj kot prva dva niza je bil izenačen tretji, v katerem je bila še posebej razburljiva končnica. Kamničani so po dveh napadih Maxona Guilherma Pereire prišli do dveh zaključnih žog, a nato izkoristili šele četrto, ko je Apostolos Armenakis poslal žogo izven igrišča.

Po izvrstnem vstopu gostiteljev v četrti niz (6:2), se je zdelo, da bomo gledali tudi petega, a varovancem trenerja Zorana Kedačiča so se začele v igri znova dogajati napake. Njihovo nerazpoloženost je Calcit izkoristil in s 25. točko Pereire prišel do vodstva v finalu z 1:0. »Vedeli smo, da ima ACH visoke blokerje in odličnega libera, a se nismo predali in smo se ves čas borili. Ko smo začeli verjeti vase in v zmago, so nam začele uspevati stvari tudi na igrišču. Prepričan sem, da sta bila prav moštvena igra in ekipni duh ključ do naše zmage,« je po tekmi povedal najboljši posameznik Calcita Maxon Guilhermo Pereira. »Od začetka smo začeli nizati napake. Prvi niz smo jim prepustili izključno zaradi naših neumnosti. Tudi v drugem setu, ki smo ga dobili, se mi zdi, da nismo igrali bistveno bolje. Mislim, da se nam je poznala odsotnost Jana Kozamernika in da nismo trenirali v polni zasedbi. A to ne sme biti izgovor,« pa je razloge za nepričakovan poraz naštel domači sprejemalec Žiga Štern, ki ga s soigralci druga finalna tekma v Kamniku čaka v ponedeljek.

Danes začetek ženskega finala Danes ob 18. uri se v mariborski dvorani Lukna sicer začenja tudi ženski odbojkarski finale, v katerem bodo odbojkarice Calcita Volleyballa branile dvakratni zaporedni naslov državnih prvakinj proti Novi KBM Branik. Mariborčanke, ki naskakujejo že 14. državno zvezdico, so v letošnji sezoni dobile vseh pet medsebojnih tekem z Ljubljančankami. Slednje se spopadajo s kar nekaj težavami, saj so med drugim pred polfinalnima dvobojema z mestnimi tekmicami Volleyball Ljubljana ostale brez Olivere Kostić, ki pričuje naraščaj. Na drugi strani so se pokalne zmagovalke iz štajerske prestolnice lahko v miru pripravljale na najpomembnejše tekme v sezoni in so tudi favoritinje za naslov.