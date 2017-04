Z glavne avtobusne postaje v Ljubljani se na Gorenjsko vsak mesec odpravi več tisoč tujih turistov. V poletnih mesecih se številka po besedah Matije Jerasa, ki v podjetju Avtobusna postaja Ljubljana skrbi za trženje, povzpne tudi na več deset tisoč, na leto pa se nabere okoli 60.000 tujih turistov, ki se z avtobusom peljejo na Gorenjsko.

Zaradi vprašanj turistov do celovitih paketov

Za to, da so v Ljubljani poleg avtobusnih vozovnic začeli ponujati tudi turistične pakete, so zaslužni kar turisti sami, ki so prodajalce pri okencih pogosto spraševali, kaj naj si ogledajo v kraju, kamor se odpravljajo. Pri avtobusni postaji Ljubljana so se po Jerasovih besedah povezali z več kot 10 ponudniki turističnih storitev oziroma zanimivosti. Poleg vozovnice za avtobus lahko v paketu kupijo tudi vstopnico denimo za Blejski grad, radovljiške muzeje, prevoz na Blejski otok, ogled gradu v Škofji Loki, obisk Postojnske jame in podobno.

»Še junija 2014 smo z avtobusno vozovnico nagovorili okoli 5 odstotkov vseh turistov, ki pridejo v Ljubljano, teh naj bi bilo po ocenah turističnih delavcev med 10 in 15 tisoč na mesec. Junija lani pa smo s kombiniranim turističnim paketom, v katerem je poleg avtobusnega prevoza še vstopnica za ogled znamenitosti na končni postaji, nagovorili kar 46 odstotkov več turistov kot v istem mesecu pred dvema letoma,« pravi Jeras.

Med prodanimi turističnimi paketi za prevoz z avtobusom in ogled znamenitosti po podatkih Jerasa prednjači Bled z ogledom Blejskega gradu, sledi pa prevoz do Postojne in ogled Postojnske jame, kjer so uredili celo dodatno avtobusno postajališče ob parkirišču pred jamo, saj je bil sicer sprehod do jame za marsikoga predolg. Pozimi so priljubljeni tudi smučarski paketi s smučanjem na Voglu. Tudi na Blejskem gradu so z rezultati sodelovanja zadovoljni. »Rekord smo dosegli avgusta lani, ko nas je s takšnimi kombiniranimi vstopnicami obiskalo 1238 turistov,« pravi direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik.