Zmago na Evrosongu sem si želela kot umetnica in nikdar nisem razmišljala, kako naj jo izkoristim. Po zmagi so se v moji karieri zgodile številne lepe stvari, zato jo razumem kot prelomen trenutek za moje delo.

V tujini sem imela turnejo in številna gostovanja kot evrovizijska zmagovalka. Povsod sem bila lepo sprejeta, nisem pa pretirano ambiciozna glede osvajanja tujega trga. Če bi se kaj zgodilo spontano, bi bilo lepo, spet pa ne za vsako ceno.

Sem predvsem pop pevka in rekla bi, da to počnem precej dobro. Ljudje so največkrat presenečeni, ko slišijo, kako pojem narodno glasbo, zato to potencirajo, čeravno so narodne pesmi po drugi strani pesmi, primerne za to, da se pevec lahko razpoje. A to se mi zgodi tudi pri pop pesmih.

Nisem hotela sprejeti vloge žiranta, če ne bi imela popolne svobode – da povem, kaj zares mislim. Zvezde Granda mi to dovoljujejo in mislim, da se to tudi vidi. Nastopam v vlogi, v kateri moram govoriti odprto in iskreno oziroma ne delati nobenih kompromisov.

Bolj ko smo proti koncu tekmovanja, manj pevcev ostaja v igri, zato se je vse težje odločati. Včasih se vsi strinjamo, včasih pa smo vsi proti vsem.

Naj bom to jaz.

Poslušam vse in poznam precej izvajalcev iz nekdanje Jugoslavije.

Velikokrat grem skozi Slovenijo, spomini, ki me vežejo na terme, so zares sijajni.

Sledim, vendar pa to ni več, kar je bilo. Vse se je spremenilo in precej spolitiziralo.

Bistvo sva jaz in moje življenje. Vse, kar sem imela povedati o svojem zasebnem življenju, sem povedala v filmu. To je bil moj iskreni nastop v javnosti. Mislim, da je bilo to povsem dovolj.