V severni Koreji se ob jutrišnjem državnem prazniku, tako imenovanem dnevu sonca, ko se spominjajo rojstva ustanovitelja države Kim Il Sunga, mudi okoli 200 povabljenih tujih novinarjev. Pjongjanške oblasti so jim obljubile velik in pomemben dogodek. Po navedbah washingtonske skupine 38 North, ki spremlja aktivnosti severno od razmejitvene črte med Korejama, bi lahko šlo celo za nov jedrski poskus. O tem sklepa na podlagi satelitskih posnetkov, ki kažejo na povečano aktivnost na testnem območju Pungje Ri. Južnokorejske oblasti na podlagi lastnih obveščevalnih podatkov menijo drugače. Trdijo, da nič ne kaže na tovrstno severnokorejsko provokacijo na praznični dan, dodajajo pa, da je Pjongjang pri pripravah na naslednji jedrski poskus tako daleč, da ga lahko izvede kadarkoli. »Velik in pomemben dogodek«, na katerega je povabil tuje novinarje, pa naj bi se že zgodil s pompoznim odprtjem novega stanovanjskega kompleksa v Pjongjangu, ki se ga je udeležil tudi voditelj države Kim Jong Un.

Na dan sonca je Severna Koreja leta 2012 pod pretvezo utirjenja komunikacijskega satelita v zemeljsko orbito izvedla prepovedan preizkus balistične rakete, ki se je ponesrečil. Doslej je opravila pet jedrskih poskusov, prvega leta 2006, zadnjega pa septembra lani, vse na poskusnem poligonu Pungje Ri. Po oceni nekaterih vojaških strokovnjakov je pri razvoju jedrskega orožja že prišla do faze izdelave dovolj majhne naprave za namestitev na raketni izstrelek.

Da bi Severno Korejo odvrnil od nadaljnjih raketnih in jedrskih poskusov, je ameriški predsednik Donald Trump ukazal letalonosilki Carl Vinson s spremljajočim ladjevjem, da iz Singapurja odpluje proti Korejskemu polotoku. Do tja bo potrebovala približno teden dni, napovedane pa so skupne ameriško-japonske vojaške vaje, ki bodo še povečale napetost na Daljnem vzhodu. Na to še posebej opozarja Kitajska, edina večja zaveznica pjongjanškega režima, ki pa tudi nasprotuje njegovemu jedrskemu programu. Prek uvodnika v Global Timesu, ki ga izdaja partijski časnik Renmin Ribao, je Severni Koreji svetovala, da naj se nemudoma odreče jedrskim aktivnostim, in sporočila, da bo v tem primeru aktivno varovala tamkajšnje ljudi in režim.

Nepredvidljivost Una in Trumpa Uradni Peking ni neposredno komentiral ameriškega raketnega napada na Sirijo po napadu s kemičnim orožjem v pokrajini Idlib, ki so ga ZDA izvedle ravno v času srečanja kitajskega predsednika Xi Jinpinga s Trumpom. Zahodni mediji pa so ga poudarjeno razlagali kot grožnjo Severni Koreji v primeru nadaljnje neubogljivosti. K temu jih napeljuje tudi Trumpova izjava, da bodo ZDA preventivno proti Pjongjangu ukrepale tudi same, če bo potrebno. Vlada v Seulu je izrazila prepričanje, da jo bodo Američani zagotovo obvestili pred kakršno koli vojaško akcijo, japonski premier Šinzo Abe pa je v včerajšnjem govoru v parlamentu skrbi zaradi nepredvidljivega Kim Jong Una razširil še na možnost severnokorejskega napada na Japonsko s kemičnim orožjem. Dejal je namreč, da nevarna soseda razpolaga z raketami, ki lahko Japonsko zasujejo z živčnim plinom sarinom. Opozorilo nima psihološkega učinka na Japonce samo zaradi nedavnega napada z njim v Siriji, ampak tudi zaradi terorističnega napada v Tokiu leta 1995, ko zaradi zastrupitve umrlo 12 ljudi, 50 pa jih je utrpelo resne posledice.