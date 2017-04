Dragić je bil prvi mož vročice z 28 točkami, po tekmi pa ni mogel skriti velikega razočaranja. Še dolgo po zadnjem pisku sirene je namreč obsedel v slačilnici, soigralci so na veliko točili solze, drugi jezno kričali v znak razočaranja. Kako tudi ne: po prvem delu sezone so bili z razmerjem 11 zmag in 30 porazov drugo najslabše moštvo v ligi, nato pa so začeli mleti. Število porazov so spremenili v zmage, v zadnjem obdobju je trikrat zapored padel celo Cleveland.

Mali čudež ni zadostoval Moštvo trenerja Erica Spoelstre je potrebovalo mali čudež, ki ga je s končnico pred končnico tudi uprizorilo, a zaradi slabega začetka so bili odvisni od preostalih ekip. Zmaga nad Washingtonom s 110:102 ob zmagah neposrednih tekmecev tako ni zadostovala. »Ne vem, če sem si že kdaj v življenju kaj želel bolj, kot končnico za te fante, ki so v drugem delu rednega dela sezone res dali vse od sebe in pokazali, da se lahko enakovredno merijo prav z vsako ekipo. Postali so tim v pravem pomenu besede,« je bil hkrati razočaran in ponosen Spoelstra. »Najtežje bo sprejeti dejstvo, da se jutri ob 12. uri ne bomo zbrali na treningu. To se ne zdi prav. Očitno nam košarkarski bogovi niso bili naklonjeni. Nimam druge razlage.«

»Z ekipo smo sedem mesecev dihali kot eno« Dragić je dejal, da se počuti najslabše v karieri vse od leta 2013, ko je Slovenija kot gostiteljica evropskega prvenstva izgubila v četrtfinalu. »Takrat sem igral za domovino. Zdaj pa za ekipo, s katero smo dihali kot eno sedem mesecev. Če bi nam uspelo priti v 'playoff', bi bili izjemno težak nasprotnik za vsakega,« je dejal slovenski zvezdnik vročice, ki je bil spet prvi strelec tekme. Slovenskega asa in soigralce bo izpad težil še nekaj časa, a z igrišč so ob koncu sezone stopili z dvignjenimi glavami.