Vsakomur je jasno, da so nogometaši veliki zvezdniki in vzorniki. Zato ni čudno, da večkrat podarijo denar za zdravljenje bolnih otrok. Pred dvema letoma je denimo svet pozdravil potezo Portugalca Cristiana Ronalda, ki je za operacijo bolnega otroka nemudoma nakazal 83.000 dolarjev.

V zadnjem času pa je vse več zgodb, v katerih nogometaši z različnih koncev sveta izpolnjujejo želje težko bolnim otrokom. Pretekli konec tedna je željo 12-letni deklici Petri izpolnil igralec zagrebškega Dinama Hilal Soudani. Petra ima ewingov sarkom in je prestala devet ciklusov kemoterapije, čaka jo še pet ciklusov, operacija in obsevanje. Večino lanskega leta je preživela v bolnišnici. Toda njena velika želja ves čas bolezni je, da bi lahko odšla na stadion Maksimir in navijala za Dinamo. Stanuje namreč v neposredni bližina stadiona in je vse življenje strastna navijačica.

Darilo za Petrin rojstni dan

Zaradi bolezni seveda ne more na nogometno tekmo. Zato se je njena prijateljica Gabrijela odločila, da bo zbrala vse podpise Dinamovih nogometašev in jih podarila Petri. Odpravila se je na trening kluba in tam je beseda dala besedo. Pretekli petek, prav na Petrin rojstni dan, so se v njenem stanovanju pojavili trije njeni najljubši igralci Dinama: Nikola Moro, Amer Gojak in Hilal Soudani. Prinesli so ji dres in balone, se eno uro pogovarjali o nogometu in življenju, nato pa odšli na trening.

Soudani je Petri obljubil, da če bo naslednji dan na tekmi proti Reki zadel gol, ji ga bo posvetil in to pokazal tako, da bo narisal črko P. In to se je res zgodilo. Deklica je bila tako navdušena, da je svojim prijateljicam priznala, da vso noč po tekmi ni mogla spati. Vsem pa je tudi sporočila, da njen nogometni junak ni le odličen nogometaš, temveč tudi velik človek.