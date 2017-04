Jaka Ulčnik, ki je konec junija 2005 v Bistrici ob Sotli ustrelil svojega brata, hudo pa je ranil tudi bratovo dekle Nino Lojen, za kar je bil obsojen na 30 let zapora, je spet sedel na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča. Tokrat mu obtožnica očita, da je 22. marca 2005, torej tri mesece pred umorom v domačem kraju, okoli 5.45 z lovsko puško, ki jo je pred tem ukradel Dragu Gmajniču, v glavo ustrelil takrat 38-letnega Milenka Penavo v vasi Vitina, na območju policijske uprave Ljubiška v Bosni in Hercegovini.

Penava, takrat oče treh mladoletnih otrok, starih od tri do devet let, naj bi se tistega usodnega jutra odpravljal v službo in se ravno poslavljal od svoje žene na vrhu stopnišča, ko ga je Ulčnik od zadaj hladnokrvno ustrelil v glavo. Čakal ga je v zasedi, v bližnjem grmovju, ustrelil pa ga je z razdalje nekaj manj kot 50 metrov. Milenko Penava, po poklicu lesar, ki naj bi z Ulčnikovim očetom sodeloval poslovno, zato sta se tudi poznala, je bil v domačem okolju poznan kot dober in pošten človek. Ulčnik pa naj bi se na Penavo spravil zgolj zato, ker naj ne bi privolil v to, da bi ga obtoženi vpletel v neke svoje nečedne posle. Puško, s katero je streljal v Bosni, je takoj po dejanju odvrgel in se vrnil v Slovenijo. A so jo kriminalisti našli v bližini pokojnikove hiše, na njej pa osumljenčeve prstne odtise.