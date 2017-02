Potem ko se je razvedelo, da so poleti ob gorenjski avtocesti v Lescah ob trgovini Lidl odprli prvo restavracijo s hitro prehrano McDonald's na Zgornjem Gorenjskem, je na parkirišču med restavracijo in trgovino začelo zmanjkovati parkirnih prostorov. Tako tuji obiskovalci naših krajev kot tisti iz okolice, ki so želeli na hiter obrok ali po nakupih, so po daljšem kroženju po polnem parkirišču večkrat odšli nezadovoljni, lačni in brez polnih nakupovalnih košar. Zato je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo zelenica med trgovino in restavracijo spremenila v parkirišče.

Uporaba novih parkirnih prostorov je pravno urejena »Lahko potrdimo, da smo dokupili del zemljišča in postavili nove parkirne prostore za naše kupce,« je na naša vprašanja odgovorila Eva Pečovnik iz podjetja Lidl Slovenija. Obiskovalcem je zdaj na voljo 166 parkirnih prostorov, kar je 34 več kot ob odprtju bližnje restavracije. Koliko so za zemljišče odšteli in koliko jih je stala gradnja parkirišča na nekdanji zelenici, v Lidlu Slovenija »zaradi pogodbenih določil« ne morejo razkriti. Pojasnili pa so še, da lahko gostje restavracije kljub temu brezplačno uporabljajo vse parkirne prostore na tem območju, saj ima McDonald's služnostno pravico njihove uporabe. »Tako v podjetju McDonald's kot tudi v podjetju Lidl Slovenija, ki ima svojo trgovino ob naši restavraciji, si želimo, da obiskovalci ne bi bili obremenjeni s tem, ali parkirni prostor pripada obiskovalcem restavracije ali obiskovalcem trgovine. Zelo pogosto se zgodi, da se stranka najprej okrepča v restavraciji, nato pa zavije še v sosednjo trgovino ali obrnjeno,« pa so nam pojasnili v verigi restavracij s hitro prehrano, ki z novinarji komunicira prek agencije za odnose z javnostmi Futura DDB.

Tako množičnega obiska niso pričakovali V McDonald'su obenem priznavajo: »Obisk leške restavracije je bil v prvih mesecih po odprtju nad pričakovanji. Restavracija je imela namreč kar 30 odstotkov večji promet od pričakovanega. K slednjemu je zagotovo pripomogla tudi sama lokacija restavracije, ki jo obdajajo številne turistom zanimive lokacije, in dobra turistična sezona.« Ocenjujejo, da je približno polovica gostov leške restavracije tujcev, opažajo pa tudi veliko okoliških prebivalcev. Čeprav so se nekateri zagovorniki zdravega načina življenja zgražali ob novi leški pridobitvi, v McDonald'su opozarjajo še, da je odprtje te restavracije v lokalno okolje prineslo 60 novih zaposlitev. Od tega je približno polovica ljudi redno zaposlenih, preostale pa so poleti angažirali za opravljanje študentskega dela, po katerem so v zimskih mesecih potrebe po naših informacijah manjše.