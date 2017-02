Proti šestkratnim prvakom Švedske so Celjani zapravili prvo zaključno žogico v boju za uvrstitev v osmino finala, do konca skupinskega dela pa jih čakajo še štiri težke tekme: doma s Kielcami in Rhein Neckarjem, v gosteh z Vardarjem in Zagrebom. S slednjim se bodo pomerili že jutri ob 18. uri v Zlatorogu, toda v okviru regionalne lige Seha.

V prvem polčasu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, v drugem pa so si gostje štirikrat priigrali tri zadetke prednosti, zadnjič pri 24:21 v 52. minuti, ko so zadeli kljub izključitvi Olafurja Gudmondssona, ki je v obraz udaril Jako Malusa. Pivovarji so pri 25:25 le ujeli Švede, ki pa so minuto in pol pred koncem povedli s 27:26. Dvajset sekund pred znakom sirene sta sodnika izključila Maria Lipovca, ko pa je Luka Žvižej – še vedno ni podaljšal pogodbe, saj pogajanja s klubom niso uspešna pri višini plače – pet sekund pred koncem izenačil na 27:27, je kazalo, da se bo še druga letošnja medsebojna tekma (na Švedskem 29:29) končala z remijem.

Medtem ko se je Kristianstadov trener Ola Lindgren (nedavno je podaljšal pogodbo s klubom, v katerem je od leta 2012, še za dve leti) izogibal konkretnemu odgovoru o sodnikih, je imel Branko Tamše veliko razlogov za nezadovoljstvo z delitvijo pravice madžarskih bratov Pala in Csabe Kekesa, ki sta večji del tekme vlekla na stran gostov. »V igri smo naredili preveč napak, a se nismo predajali do konca. Nato se je zgodila zadnja sodniška odločitev, ki jo moramo ob teh pravilih spoštovati, je pa zanimivo, da smo tudi sami že imeli podobno situacijo, a je bila odločitev drugačna, kot je bilo to na primer v Meškovu,« je ocenil Branko Tamše in dodal, da bi bil remi najbolj pravičen. Tudi vratar Urban Lesjak je bil razočaran: »Obžalujemo lahko izgubljeno točko, a nimamo časa za objokovanje, saj si tekme sledijo kot po tekočem traku. Gledalcem, ki so prišli v velikem številu in ustvarili super vzdušje, se žal nismo uspeli zahvaliti z zmago. Toda tudi za to bomo poskrbeli do konca sezone.«

A po minuti odmora so gostje krenili v zadnji napad, za katerega so imeli le tri sekunde časa. Na 15 metrih od celjskega gola je Blaž Janc v zadnji sekundi naredil prekršek (vlečenje za dres), zaradi katerega sta mu sodnika pokazala rdeči in nato še – po novih pravilih, ki veljajo od OI v Riu – modri karton in dosodila tudi sedemmetrovko. Protesti Celjanov niso zalegli, njihov krvnik po izteku rednega dela pa je postal mladi zvezdnik, komaj 21-letni levokrilni igralec Jerry Tollbring, ki je bil na nedavnem SP v Franciji uvrščen v idealno sedmerico tekmovanja, po sezoni pa odhaja v nemški klub Rhein Neckar.

Krim že s tretjo točkovno ničlo

Rokometašice Krima so na tretji tekmi drugega dela doživele že tretji zaporedni poraz. V Ikastu je imel trener Uroš Bregar na razpolago samo 13 igralk (deset v polju in tri vratarke), saj ni mogel računati na Elizabeth Omoregie (koleno), Tamaro Georgijev (gleženj), Aljo Koren (zastrupitev s hrano) in Ano Zrimšek (študijske obveznosti). Kljub zdravstvenim težavam so le zaigrale Mirjeta Bajramoska, Aneta Benko in Laura Kamdop, vseeno pa je Midtjylland prvič povedel šele pri izidu 9:8 v 23. minuti. V nadaljevanju so Danke ves čas vodile, Krim pa se je po prvem zadetku 19-letne Ane Abine v ligi prvakinj v 51. minuti približal na 19:22.

Toda v devetih minutah do konca Midtjylland, ki je na petih letošnjih domačih tekmah v ligi prvakinj petkrat zmagal, na vseh štirih gostovanjih pa izgubil, ni dobil več zadetka, dosegel pa jih je šest. Vratarka Miša Marinček zaradi viroze proti Romunkam ni igrala, v soboto pa je spet pomagala soigralkam: »V prvem polčasu smo igrale organizirano in racionalno. Zaradi majhnega števila igralk smo skušale čim bolj upočasniti igro, a v napadu nimamo veliko učinkovitih rešitev. Končna razlika je zares previsoka in Danke si je s prikazano igro sploh niso zaslužile.«

Skupina 2, 3. krog drugega dela: Midtjylland – Krim Mercator 28:19 (13:11), Györ – Larvik 27:27 (9:11), CSM Bukarešta – Esbjerg 33:25 (17:13).