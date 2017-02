Od zadnje tekme Celjanov med evropsko elito sta minila že več kot dva meseca (3. decembra lani so gostovali pri Picku Szeged in na Madžarskem izgubili z 22:27), danes pa bodo proti Kristianstadu skušali z zmago narediti velik korak v boju za osmino finala. V prvem delu lige prvakov so pivovarji v Kristianstadu iztržili remi (29:29, zaostajali so že za pet zadetkov), potem ko je Blaž Janc, z devetimi zadetki prvi strelec tekme, izenačil pičle tri sekunde pred koncem. Danes v Zlatorogu bodo imeli slovenski prvaki odlično priložnost za popoln izkupiček, pred dvobojem v mestu ob Savinji pa imata obe ekipi zgolj po eno zmago na devetih tekmah v letošnji evropski sezoni – in obe sta doslej na domačem igrišču premagali samo Zagreb.

Nevarna in divja igra Švedov

»Kristianstad igra hitro in kombinatorno, zanimivo in atraktivno, agresivno in sodobno. Glavna značilnost je, da ne glede na rezultat vseh šestdeset minut igra v enakem slogu in ritmu. Njegovi strelci z zunanjih položajev so drzni, ne gledajo in ne razmišljajo veliko, ampak v vsakem trenutku vidijo priložnost za strel, zato so ves čas nevarni. A iz njihove hitre, da ne rečem divje igre lahko iztržimo marsikaj v našo korist,« se nadeja trener Branko Tamše, ki naj bi kmalu prevzel tudi funkcijo športnega direktorja kluba. Pred eno najpomembnejših tekem v ligi prvakov Tamše, ki mu je posnetke zadnjih dveh tekem Švedov priskrbel Flensburgov trener Ljubomir Vranješ (po sezoni odhaja v Veszprem), dodaja: »Švedi igrajo doma precej bolje kot v gosteh. Zavedamo se težke naloge, toda sočasno je to ekipa, proti kateri imamo realne možnosti za uspeh in proti kateri imamo seveda tudi načrt, kako priti do pomembne zmage.«

Kristianstadov trener Ola Lindgren je leta 2015 klubu prinesel prvi naslov prvaka Švedske po 62 letih, potem pa je izgubil večino nosilcev igre. Švedi so v tej sezoni doma remizirali tudi z beloruskim Meškovom, celjskega neodločenega izida (obe tekmi sta se končali z 29:29) pa se dobro spominja tudi desnokrilni igralec Gal Marguč. »Tekmo smo začeli v krču in z veliko napakami, kazen pa je hitro sledila. Švedi igrajo zelo hitro in kaznujejo vsako napako, zato jih ne smemo delati in moramo znati ceniti vsako žogo. V drugem polčasu smo zaigrali bolje in naša igra iz tega dela je pravi recept za zmago v Zlatorogu,« pravi 20-letni Gal Marguč, ki je oktobra lani na svoji najboljši evropski tekmi v sezoni Kristianstadu nasul pet golov.

Skupina B, 10. krog: Rhein Neckar – Kielce 28:25 (16:13, Zorman 2, Bombač 1 za Kielce), Meškov Brest – Pick Szeged 25:23 (14:14, Razgor 0 za Meškov, Skube in Šoštarič po 2, Gaber 1 za Pick), danes ob 17.30: Vardar – Zagreb, ob 19. uri: Celje PL – Kristianstad.