Soglasna zavrnitev zahteve zveznega pravosodnega ministrstva o odpravi prepovedi izvajanja predsedniškega dekreta o začasni prepovedi vstopa beguncem in državljanom sedmih večinoma muslimanskih držav na prizivnem sodišču v San Franciscu bo predvidoma končala na vrhovnem sodišču. Tako je vsaj razumeti Donalda Trumpa, ki je po tej pričakovani novici tvitnil, da se na sodišču znova vidijo, saj da gre za varnost ZDA.

Vrhovno sodišče še vedno ni popolno, saj njegovega devetega člana čaka negotova senatna potrditev. Če se bo imigracijskega odloka lotilo, bo zaradi njegove zdajšnje popolne razdelitve po ideološki črti zaradi verjetnega neodločenega rezultata obveljala prav odločitev prizivnega sodišča, kar bi pomenilo dokončen poraz prvega Trumpovega odloka, ki se je soočil z realno preizkušnjo. Predsednikova trma pa zna v posebej neugoden položaj spraviti prav njegovega kandidata za devetega člana vrhovnega sodišča Neila Gorsucha, ki v senatu potrebuje podporo vsaj osmerice opozicijskih senatorjev in se bo moral na zaslišanjih zagotovo opredeliti do spornega Trumpovega odloka. Delno je to sicer že storil, ko je kritiziral predsednikov neprimeren odnos do sodnih odločitev. Ta je očitno pripomogel k soglasni odločitvi prizivnega sodišča v San Francisu, v katerem sta resda dva člana, ki ju je imenoval demokratski predsednik Obama, tretjega pa je imenoval še republikanec George Bush mlajši. Sodišče se je sicer strinjalo, da je javnost zelo zainteresirana za varnost, a tudi za »svobodna potovanja, ohranjanje družin in svobode pred diskriminacijo«.

V 100-članskem ameriškem senatu medtem še naprej po zaslugi 46 demokratov in dveh neodvisnih senatorjev upočasnjeno poteka potrjevanje Trumpove vlade. Z 52 republikanskimi glasovi je danes zjutraj postal novi minister za zdravstvo Tom Price, ki naj bi vodil napovedano Trumpovo še povsem nejasno nadomeščanje Obamove zdravstvene reforme, šele v ponedeljek pa se nadejajo potrditve kandidatov za finančnega in veteranskega ministra. V preteklosti je senat predsedniku bolj ali manj pustil odprto pot za imenovanje članov kabineta, tokrat pa čaka Trump na potrditev polovice vlade.

Bela hiša je medtem pospravila z mize eno izmed vročih zunanjepolitičnih tem. Trump je v pogovoru s kitajskim voditeljem obljubil, da bodo ZDA nadaljevale politiko ene Kitajske in ne bodo odpirale vprašanja Tajvana, o čemer se je začelo ugibati po Trupovem telefonskem pogovoru s tajvansko separatistično navdahnjeno predsednico Tsai Ing Wen. Za določeno protiutež pa je poskrbel odmeven, predvsem poslovno obarvan včerajšnji obisk japonskega predsednika Šinza Abeja v Beli hiši s predvideno današnjo sprostitvijo z golfom in Trumpom na Floridi.