Minili so časi, ko so avtomobilske pločevine željni Slovenci lahko prodajali celo vrstni red za nakup novega avtomobila. Ali kupili recimo takrat tako zaželeni volkswagen golf in ga po nekaj letih prodali z dobičkom. Ne, danes je trg nasičen z modeli različnih znamk in različnih cenovnih razredov. A ne glede na to, ali pa ravno zato, je tudi padec vrednosti vozila nekaj, s čimer morajo lastniki vozila še kako resno računati.

Avtomobil namreč že dolga leta ne velja več za dobro naložbo. Takoj ko ga zapeljete iz prodajnega salona in ga okrasite z registrsko tablico, se lahko že poslovite od (najmanj) desetih odstotkov njegove vrednosti. Ta odstotek raste odvisno od časa in seveda cenovnega razreda vozila. Največ namreč izgubijo vozila višjih cenovnih razredov, najmanj pa manjša vozila in družinski enoprostorci z dizelskimi motorji, po katerih je vedno veliko povpraševanja.

Popusti pri novih, vzdrževanje in kilometri pri rabljenih

Ceno novih vozil na trgu v prvi vrsti definira njihova nabavna vrednost, veliko pa je odvisno tudi od konkurence, a strokovnjaki pravijo, da so cene v Slovenji, gledano na splošno, dokaj nizke v primerjavi s tujino. Še več, vojna med prodajalci s popusti in barantanje z njimi s kupci je precej zameglila vso sliko, saj kupci, če se izrazimo malce karikirano, zdaj kupujejo popuste, ne avtomobilov. Kajti povsem druga slika se potem pokaže pri stroških lastništva skozi leta uporabe. Stroški vzdrževanja vozila so namreč predvideni po servisnih intervalih glede na model in motor, dejanski stroški pa se razlikujejo tudi od načina uporabe, torej od prevoženih kilometrov, ali voznik večino opravlja krajše ali daljše vožnje in podobno. Prav tako je nemogoče kar določiti stroške, saj so ti še kako odvisni tudi od znamke, tipa goriva, a praviloma velja, da se z leti, predvsem na račun obrabe delov, povečujejo.

Strokovnjaki dodajajo, da se kupci pri nas vse bolj zavedajo teh stroškov, ki prihajajo z uporabo avtomobila, zato sprašujejo predvsem po trajanju garancije oziroma podaljšanega jamstva, še vedno pa veliko manj sprašujejo po konkretnih stroških vzdrževanja. »Tukaj so izjema podjetja. Za njih je strošek vzdrževanja in lastništva bistven podatek pri izbiri voznega parka in ne gledajo le na nabavno ceno vozila. Velja, da vozila največ izgubijo v prvem letu od nakupa, nato pa sorazmerno izgubljajo vrednost glede na tržne razmere in splošno stanje vozila. Na večjo izgubo vrednosti rabljenega vozila lahko poleg splošnega stanja vozila in tržnih razmer določenega modela vplivajo tudi neatraktiven tip motorja, neprimerna oprema ali barva vozila,« je povedala vodja prodaje novih in rabljenih vozil pri Summit avtu Katarina Meglič. Dodajamo, da svoje na koncu k padcu vrednosti dodajo še slabo oziroma pomanjkljivo vzdrževanje in preveliko prevoženih kilometrov, vsekakor pa večje število minulih lastnikov lahko zbudi tudi sum pri kupcih. Velja, da je približen mesečni strošek uporabe avtomobila srednjega razreda 300 evrov ali več.