Prav nič kulturni niso bili trije osumljenci iz okolice Kočevja, po naših podatkih romskega rodu, ki so se 8. februarja odločili za roparski pohod na Obali. Za tarčo so si izbrali hišo v okolici Kopra. Malo po deseti uri sta dva od njih nasilno stopila vanjo in takoj po vstopu fizično napadla občanki ter od njiju terjala denar in zlatnino. Policija o podrobnostih še ne želi govoriti, po neuradnih podatkih sta se žensk lotila ne le s pestmi, poškodbe glave pa so bile tako hude, da so morali obe oškodovanki hospitalizirati.

Tudi še ni znano, kdo je policijo zelo hitro po dejanju obvestil o dogajanju, je pa dejstvo, da so se možje v modrem odzvali izredno hitro in preprečili najhujše, hkrati pa prijeli tudi vse tri osumljene. Dva že na kraju dogodka, tretjega, ki je zbežal, pa naslednji dan na območju Kočevja. Vsi trije so v policijskem pridržanju. Zoper vse tri osumljene je odrejeno policijsko pridržanje, s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa in povzročitve hudih telesnih poškodb jih bodo odpeljali pred preiskovalnega sodnika. »Trenutno kriminalistične aktivnosti še potekajo, zato vam bomo več o dogajanju pojasnili po koncu vseh policijskih postopkov. V tem trenutku lahko povemo, da sta bili tako hitra prijava dogodka kot tudi izjemna odzivnost policistov ključni za takšen razplet dogajanja, v katerem bi lahko bile posledice še veliko hujše. Poleg tega je to pripeljalo do tako rekoč takojšnjega prijetja storilcev nasilnega kaznivega dejanja,« je pojasnila Anita Leskovec s PU Koper. pk