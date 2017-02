»Ne moremo biti preveč veseli. Potek tekme je bil, kakršen je bil. Veseli me, da je Teja končno zadela vse tarče. Z boljšo izbiro smuči bi bila bližje najboljšim. Menim, da bi moralo biti v petek vse v redu. Anja ni bila konkurenčna. Na strelišču je zapravila ogromno časa,« je glavni trener biatlonske reprezentance Tomaš Kos pospremil skromen začetek 45. svetovnega prvenstva v biatlonu v sončnem Hochfilznu, potem ko so Teja Gregorin, Anja Eržen, Miha Dovžan in Klemen Bauer na cilj pritekli na skromnem 18. mestu.

Za nadaljevanje prvenstva, na katerem bo že danes ženska sprinterska preizkušnja (7,5 kilometra), v soboto pa tudi moška (10 kilometrov), uvodna tekma ni prinesla veliko optimizma. Še najopaznejša je popolna strelska učinkovitost Teje Gregorin. Vseh tarč v tej sezoni še ni zadela. Izboljšati streljanje je bila ena od želja za njeno enajsto prvenstvo. »Seveda sem vesela natančnega streljanja,« je komentirala 11. v prvi predaji, a jo je že v isti sapi minila samozavest in prerasla v skrb glede teka, saj je dosegla šele 16. čas predaje. »V teku ni šlo. Tudi smučke niso stekle. Upam, da bo jutri bolje, saj je sprint zelo pomemben tudi glede nedeljske tekme v zasledovanju in uvrstitve na tekmo s skupinskim startom,« se pomena današnjega nadaljevanja zaveda 35-letna biatlonka, ki ima z velikih tekmovanj že petnajst uvrstitev med deseterico in se še kako dobro zaveda pomena začetka prvenstva. Serviserji so takoj po tekmi že iskali boljšo formulo.

Katastrofalno slabo je bilo streljanje preostale trojice. Z Američani so si delili neslavno statistiko najslabših strelcev tekme. V tej sezoni so bili že nekajkrat najboljši strelci. S 53 naboji so zadeli 38 tarč (72 odstotkov), Erženova in Bauer sta tekla kazenska kroga. Anja Eržen je za devet zadetih tarč porabila kar 16 nabojev. »Nisem zdržala pritiska,« je priznala Blejka. To ni bila prva velika tekma, a je bilo zavedanje, da ima mešana štafeta kar nekaj možnosti za odmevnejši dosežek ob popolnem streljanju, le preveliko. Če je Miha Dovžan s 13 naboji le zadel vseh deset tarč, pa najizkušenejšemu Bauerju to ni uspelo. »Želel sem pridobiti čim več časa in narediti uspešno generalko za sobotno tekmo, a mi je spodletelo. Za streljanje se nisem dovolj zbral,« je Klemen Bauer izluščil trpko spoznanje. Za nameček tudi v smučini (15. čas teka v predaji) ni izstopal, čeprav zaostanek 40 sekund na 7,5 kilometra za najhitrejšim Martinom Fourcadom ni tako skrb zbujajoč. Ob tem je še kako logično, da ni imel motiva za maksimalno naprezanje. Štafeta je bila od elitne deseterice oddaljena debele tri minute.

V duhu dogajanja v zakulisju je bil zelo zanimiv predvsem dvoboj Francije in Rusije za srebrno kolajno. Nemška četverica (Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer in Simon Schempp) je na krilih večine nekajtisočglave množice že pred zadnjo predajo imela veliko prednost, a se je v zaključku stopila na le nekaj sekund. Dvoboj Antona Šipulina in Martina Fourcada je dobil slednji in si dal duška. Veselil se je bolj kot ob večini zmag. Seveda ima to ozadje pri njegovem jasnem stališču boja proti dopingu, ki je še posebno pereč v ruskem sistemu, ki je bil tudi tema izrednega kongresa IBU dan pred prvenstvom. Delegati 46 držav so sprejeli sklepe, da se za grešnike poveča prepoved nastopanja na osem let (kar pa ni v skladu z kodeksom WADA), da se povišajo denarne kazni za reprezentance s kaznovanimi športniki (do milijon evrov) in zmanjšajo kvote za nastopajoče države z grešniki. Hkrati so pozvali tudi rusko biatlonsko zvezo, da se do 24. februarja letos sama odpove organizaciji svetovnega prvenstva 2021 v Tjumenu, na podlagi česar bi na kongresu IBU v letu 2018 izbrali novega gostitelja. Torej se obeta nova priložnost za kandidaturo Pokljuke.

Hochfilzen v številkah Mešane štafete: 1. Nemčija (Heinz, Dahlmeier, Peiffer, Schempp) 1,09:06 (0 kazenskih krogov + 7 poprav), 2. Francija (Chevalier, Dorin Habert, Fillon Maillet, Fourcade) + 2,2 (1 + 8), 3. Rusija (Podčufarova, Akimova, Loginov, Šipulin) + 3,2 (0 + 4), 4. Italija + 28,7 (0 + 6), 5. Ukrajina + 35,6 (0 + 8), 18. Slovenija (Gregorin, Eržen, Dovžan, Bauer) + 4:27,3 (2 + 13).