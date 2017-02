Visit Ljubljana, spletno mesto javnega zavoda Turizem Ljubljana, kjer lahko slovenski in tuji obiskovalci prestolnice najdejo domala vse turistične informacije, ki jih potrebujejo za spoznavanje slovenskega glavnega mesta, je odslej bogatejše za novo rubriko. Pod zavihkom Zgodbe (v angleški različici spletne strani Stories) so domači pisci blogov za turiste zbrali nasvete, kaj videti in početi v mestu.

V iskanju pristnih doživetij Kot pojasnjujejo v javnem zavodu, je glavni namen nove rubrike izmenjava osebnih izkušenj med domačini in obiskovalci: »Domači pisci Ljubljano in okolico doživljajo drugače kot obiskovalci, zato jim ponujajo bolj pristen, poglobljen in verodostojen vpogled v ponudbo ter jim s svojimi nasveti lahko pomagajo odstirati tudi doživetja, o katerih uveljavljeni turistični vodniki pišejo bolj poredko.« Pri Turizmu Ljubljana še dodajajo, da so se za projekt odločili kot odziv na zahtevo časa, ko se turisti vse bolj izogibajo ustaljenih poti in iščejo bolj pristna doživetja. Ob tem se v javnem zavodu nadejajo, da bodo popotniki s pomočjo nasvetov lokalnih prebivalcev svoje raziskovanje razširili izven ožjega mestnega središča. »S tem tudi sledimo svoji usmeritvi k trajnostnemu razvoju turistične destinacije za razbremenitev ožjega mestnega središča in povečanje turistične valorizacije do zdaj manj obiskanih območij,« še dodajajo v zavodu.