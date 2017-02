To pomeni, da je bolnikom v Mariboru na voljo slikanje PET-CT, ki omogoča kakovostno diagnostiko raka. Gre za slikovno diagnostično metodo, ki združuje računalniško tomografijo (CT) in pozitronsko emisijsko tomografijo (PET). Pri preiskavi bolniku vbrizgajo radioizotop označene glukoze in nato snemajo njeno porazdelitev v telesu. Ker nekatere tumorske celice porabijo več glukoze za svojo hitro rast in delitev, se največ glukoze nakopiči v tumorjih in zato se diagnostika PET-CT najbolj uporablja v diagnostični obravnavi onkoloških bolnikov.

Metoda je uporabna še pri nekaterih nevroloških boleznih in boleznih srca. Diagnostiko PET so začeli opravljati že leta 2002. Po štirih letih so diagnostiko PET končali, ker je Onkološki inštitut v Ljubljani dobil prvo kamero PET-CT v Sloveniji, ki je omogočala kakovostnejše slikanje. Od takrat naprej so bolnike iz UKC Maribor pošiljali na slikanje v Ljubljano. Zdaj pa lahko bolniki iz severnega dela Slovenije ponovno opravijo slikanje PET-CT v Mariboru. Ta diagnostika se izvaja vsakodnevno. »Za bolnike skrbi ekipa zdravnikov, radioloških inženirjev in diplomiranih zdravstvenikov, ki je strokovno usposobljena in se trudi, da bi bili bolniki obravnavani čim kakovostneje, udobneje in čim manj boleče,« so sporočili iz UKC Maribor. ml sta