Lidl, Top Employer Slovenija, zaposli nabavnika z odličnim znanjem nemščine

Lidl Slovenija zaposli referenta za upravljanje nabave. Delo v resorju nabave je dinamično, pravijo v Lidlu, saj so v nabavi odgovorni za oskrbo z izdelki, ves čas morajo skrbeti za optimiranje in širitev ponudbe, iskanje novih izdelkov in zadovoljevanja čim širšega kroga kupcev, spremljajo razmere na trgu in trende. Kandidati, ki naj prošnje pošljejo do 21. februarja preko elektronskega obrazca na Lidlovi spletni strani, naj imajo vsaj V. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri, odlično govorijo in pišejo nemško. Predhodne izkušnje s področja nabave so dobrodošle, a niso ključne. Prav tako je zaželeno, da so vešči orodja MS Office (Word, Excel, Power Point), imajo dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, so zanesljivi, natančni, odgovorni in samostojni pri delu. Pogodba o delu bodo sklenili za eno leto s trimesečno preizkusno dobo, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo bo referent za upravljanje nabave opravljal na sedežu družbe v Komendi.