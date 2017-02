Romana Piskar je delo učiteljice razrednega pouka, kot rada poudari, opravljala z veseljem in srčnostjo. Po štirih letih poučevanja sta se z možem Antonom odločila, da ustanovita lastno podjetje Piskar in začneta skupno poklicno pot. Vodili sta ju predvsem želja po samostojnosti, napredovanju in odkrivanju nečesa novega ter želja po lastnem ustvarjanju. Na Dunajski cesti v Ljubljani sta pred skoraj 30 leti kupila majhne kletne prostore z nekaj stroji in sprva izdelovala vrečke za gospodinjstvo in zamrzovanje. Danes v večjih proizvodnih prostorih na obrobju Ljubljane pod blagovno znamko Piskar nastaja že več kot 1000 izdelkov.

Naša sogovornica v podjetju skrbi predvsem za snovanje novih idej in izdelkov, dober odnos s kupci in poslovnimi partnerji ter uspešno komunikacijo z zaposlenimi. Svoje izkušnje, pridobljene v času poučevanja, s pridom uporabi. Zaposleni v podjetju povedo, da Piskarjeva še vedno opravlja učiteljsko delo, saj jih rada poučuje, vzgaja, tolaži in spodbuja.

Volja, zaupanje in vztrajnost

Vodenje družinskega podjetja, ki danes zaposluje 26 ljudi in je navzoče v kar desetih državah, je odgovorno in zahtevno delo. »Včasih, ko kaj ne gre povsem po načrtu in pridejo na vrsto zahtevne odločitve, se človek vpraša, zakaj se je sploh odločil za to,« prizna Piskarjeva, a hitro doda, da svoje odločitve za takšno karierno pot nikoli ni obžalovala. »To, kar si začel, za kar si se odločil, preprosto moraš nadaljevati. Veseli smo vsake nove stranke in dejstva, da ljudje radi kupujejo naše izdelke in z navdušenjem sprejemajo tudi naše nove proizvode. Vse to nas navdaja z optimizmom. To so razlogi, ki nas motivirajo za nadaljnje delo in nenehni razvoj.«

Uspešna in zgovorna Ljubljančanka priznava, da kljub pestremu urniku v družinskem podjetju včasih pogreša delo z otroki. »Ta nadomestim tako, da povabimo najmlajše na obisk v naše podjetje, veliko časa pa preživim tudi z nečaki,« pove. Čut za delo z ljudmi in odgovornost jo spremljata tudi v poslovnem svetu. »Ko imaš enkrat svoje podjetje, nisi več samo ti ali tvoj partner, tu so še tvoji zaposleni in njihove družine in odgovornost je tukaj prav tako, kot v šoli, na prvem mestu,« je poudarila sogovornica. Vsem mladim pa svetuje: »Volja, moč, energija, zaupanje vase, predvsem pa vztrajnost, te vrednote so zagotovo najboljša popotnica za današnjo inovativno in znanja željno mladino.«