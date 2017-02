Zasebna sporočila Davida Beckhama razkrivajo: humanitarno delo ga ni nikoli zanimalo

Hekerji so so se dokopali do elektronske pošte Davida Beckhama in jih objavili na spletni strani Football Leaks. Med drugim je iz sporočil moč razbrati, da se je bivši kapetan angleške nogometne reprezentance ukvarjal s humanitarnimi deli le zato, da bi prišel do naziva viteza ali do boljših zasebnih pogodb.