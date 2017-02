Molitev za zdravje

Ko smo v vrhunski formi in so uspehi, je vse super, vse dobro, vse preprosto, vse enostavno. Ko se zaplete, šele spoznamo, koliko različnih dejavnikov vpliva. Še posebej zdravje. To je najpomembnejši dejavnik.« Tako je ob letu osorej govoril Jakov Fak. Po tistem se je odpravil na svetovno prvenstvo v Oslo in tam s skoraj čudežnim nizom reševal sezono. Včeraj je zaradi ponavljajočih se zdravstvenih težav dokončno odpovedal letošnje 45. svetovno prvenstvo v bližnjem Hochfilznu in tudi prečrtal sezono. Kot je dejal, je bila odločitev težka, a je v dobro nadaljevanja kariere. Brez zdravja ni vrhunskega športa. Sezona bo tako brez udarnega moža, ki je v zadnjih šestih letih Slovenijo na debelo označil na biatlonski zemljevid. Dve tekmi sredi januarja sta bili bolj kot ne slab poizkus, po katerem se mu je zdravje znova skrhalo. Prebolena virusna pljučnica v decembru, prehladi, težave s sinusi in še kaj vmes so mu polnili zdravstveni karton. Pregovorno najbolj jeklenega je ustavil zelo načet imunski sistem. Doslej je mnogokrat dokazal, kaj telo in glava zmoreta, čeprav ni bilo vse tako, kot je treba. To sezono se mu ni uspelo obdržati na tanki meji zdravja. Imunski sistem vrhunskih športnikov je vedno navit na skrajno mejo. Zaradi zdravstvenih težav se Jakov smili mnogim. Razen počitka in umirjene vadbe, da si telo opomore, druge čudežne formule za podobne primere medicina še ne pozna. Za dvakratnega svetovnega prvaka, nosilca petih kolajn na OI in SP bi bilo vztrajanje v negotovosti in iskanju bližnjic nesmiselno. Povprečje ga ne zanima. Le kako bi ga, saj je od leta 2009 na najbolj pomembnih tekmah leta vsakič nanizal vsaj dve uvrstitvi, boljši od šestega mesta. Tudi vodstvo reprezentance se je nekako že sprijaznilo, da prispevka Jakova Faka ne bo. Aktualne informacije o zdravstvenem stanju so vseskozi skušali čim bolj skrivati pred javnostjo, čeprav je vprašanje, ali je to imelo kakšen smisel. Sponzorske pogodbe so glede na razpoložljivi prostor zapolnjene na polno, panoga posluje pozitivno, pravijo. Tudi znotraj reprezentance ni čutiti napetosti. Ostane torej le molitev za zdravje in vrnitev za sezono 2017/18. Za druge pa upanje, da Teja Gregorin na svojem že enajstem svetovnem prvenstvu zmore pokazati tisto, česar je realno sposobna. Tekaško ni bila tako hitra že nekaj sezon, a super strelko sedaj muči strelska natančnosti. Drugi »joker« je Klemen Bauer. Čaka svojo najboljšo tekmo sezone, kar v njegovi statistiki pomeni eno uvrstitev med deseterico. Večja pričakovanja od drugih so le upanje na čudež. Mali uspehi mlajšega vala bodo razveselili le poznavalce ali navdušence iz ožjega osebnega kroga. Širša športna javnost, razvajena dosežkov, bo omenjeno prezrla.