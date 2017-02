»Ko je Katja (Višnar, op. p.) v predzadnji predaji prevzela vodstvo, sem si rekla: 'O ne, to bo pa brutalno težko in odgovorno.' V klanec so me prehitele. Zabilo me je. Noge so me pekle. No, saj sva tudi s petim mestom zadovoljni, a morali bi biti na stopničkah,« je Anamarija Lampič opisovala zaključek sprinta dvojic na tekmi svetovnega pokala v Pjongčangu. Z enajst let starejšo reprezentančno tovarišico sta bili v drsalnem sprintu (6 x 1,4 km) znova blizu velikemu uspehu, a je 21-letnica iz Valburge v zadnji predaji zaostala petnajst sekund.

»Že zjutraj sem se slabo počutila. Nisem bila sveža. Verjetno je to tudi posledica petkovih naporov. Že v polfinalu sva imeli srečo, da sva startali v drugi skupini in nama je trener Stefano Saracco lahko pomagal s časi prve skupine ter olajšal napredovanje. Tako sem lahko prihranila nekaj moči za finale, ko je šlo vse na polno,« je pojasnila junakinja petkovega sprinta v klasiki. »Razsežnost prve zmage bom verjetno dojela šele ob prihodu domov, ko bo veliko objemov in verjetno tudi kakšna solzica,« je tik pred vrnitvijo iz Južne Koreje pripomnila vedno nasmejana in živahna svetlolaska, ki bo na naslednji tekmi svetovnega pokala nosila belo majico vodilne mlade tekačice do 23 let.

Tekme, ki so za organizatorje tudi generalka za olimpijske igre prihodnje leto, je Katja Višnar ocenila bolj kompleksno. Le še dobra dva tedna je do začetka svetovnega prvenstva v Lahtiju (22. februar–5. marec), šesto mesto v petkovem sprintu in peto v štafeti z najboljšimi časi pa sta pomembni za samozavest. »Iz tekme v tekmo mi gre bolje. Spoznavam, da sem v drsalni tehniki celo močnejša kot v klasiki. Tekme v Pjongčangu so bile zelo dobrodošle za povrnitev boljših občutkov teka v skupini. Zadovoljna sem, da sem na pravi poti, da dobro delam. Upam, da bom do svetovnega prvenstva lahko še kaj dodala,« si želi Višnarjeva, ki je prav v paru z Anamarijo dobila partnerico za še udarnejši sprint štafet tudi v Lahtiju: »Tokrat sva drugič tekli skupaj in mislim, da se odlično znajdeva in dobro ujameva predaje. Dobro se razumeva. Anamarija se nikoli ne predaja, je pogumna, spretna. Od nje bi se že v petek lahko marsikaj naučila, predvsem vožnje v spustih. Z njo lahko skupaj trenirava tudi klasiko, za kar doslej ni bilo možnosti. Skupnega nastopa v sprintu štafet v klasiki v Lahtiju se že veselim.«

Tudi Alenka Čebašek je v soboto s 16. mestom v skiatlonu (15 km) pritekla dosežek sezone, v nedeljo pa je pomagala v spremljevalni ekipi kot maserka. Trener Stefano Saracco pa je moral medtem na pomoč serviserjema.