»Seveda nas je povabilo na jadrnico takoj premamilo. Učenci so bili nad izletom navdušeni, saj je prej le malokdo videl jadrnico, na njej pa ni bil še nihče,« ne skriva navdušenja ravnateljica kamniške osnovne šole 27. julij Janja Lampe. »S projektom Jadranje za jutri, ki je prerasel v večdnevno jadranje, imajo zdaj tudi naši otroci, ne glede na posebne potrebe in socialni status, možnost izkusiti čare jadranja, vzpostaviti drugačen stik z morjem in kot aktivni člani posadke vsaj za trenutek pozabiti na pogosto pust vsakdan,« dodaja ravnateljica.

V kamniškem športnem društvu Sappa, kjer so v sodelovanju s strokovnjaki izdelali terapevtsko-izobraževalni projekt Jadranje za jutri, poudarjajo, da na jadrnici posebne potrebe, socialni status in celo invalidski voziček niso nikakršna ovira. V marini Veruda pri Pulju bodo tako lahko tudi maja letos že osmo leto zapored jadrali otroci z najrazličnejšimi posebnimi potrebami in se ob izdatni meri smeha, dobre volje in občutka pripadnosti v družbi novih prijateljev v soočenju z naravo učili tudi optimalnega sodelovanja v različnih situacijah. Morje, jadrnica in posadka namreč zahtevajo medsebojno skrb ter upoštevanje in spoštovanje vseh. Zato se mladi mornarji v takšnih okoliščinah zlahka naučijo prevzemanja odgovornosti zase in za druge, timskega delovanja, socialnih veščin, ustreznega reševanja konfliktov, obvladovanja strahu, skrbi in izražanja zdrave tekmovalnosti, so prepričani tudi sodelujoči strokovnjaki.

»Jadranje z vrstniki je za otroke s posebnimi potrebami nepozabno doživetje, s strokovnim in timskim pedagoškim delom pa se v tem času doseže takšna socialna dinamika skupine, za kakršno bi v običajnih razmerah življenja in dela v šoli potrebovali več mesecev,« so denimo poudarili pedagogi in dodali, da otroke spomin na to doživetje spremlja vse življenje.

Letos bo jadralo 48 otrok Projekt z nami raste, so ponosni v društvu, kjer se od vsakoletne pisane druščine mladih jadralcev tudi sami naučijo marsikaj novega. Predvsem pa skupna doživetja in otroška razposajenost tudi njih spremljajo in bogatijo vse življenje, je poudaril eden izmed članov društva Brane Vrankar. Pravi, da so program z izkušnjami nekoliko oklestili, saj so sprva vanj poskušali stlačiti preveč dejavnosti. Letos ga bodo prvič izvedli v dveh delih in prvi del še dodatno okrepili z jadranjem; sicer je približno pet ur jadranja po vnaprej začrtani poti v skladu z vremenskimi razmerami. »Pod mentorstvom krmarja – skiperja se vsi udeleženci preizkusijo v vseh pomožnih nalogah pri obvladovanju jadrnice in ves čas jadranja aktivno sodelujejo ter se enakovredno izmenjujejo pri vseh opravilih, od krmarjenja, obvladovanja jader do priprave obroka. Na vsaki jadrnici je do šest otrok, dva terapevta ali spremljevalca ter skiper in coskiper, razloži Vrankar in doda, da so na morje doslej popeljali že 220 otrok, letos pa se jim bo pridružilo še 48 otrok s kamniške OŠ 27. julij, škofjeloške OŠ Jela Janežiča, medvoške OŠ Preska, prve OŠ Slovenj Gradec, iz Vzgojnega zavoda Kranj ter ljubljanskega Centra Iris in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.