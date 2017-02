»Kar ne morem verjeti. Kar trese me, tako sem vesela. Zmagati za svetovni pokal! Uf, neverjetno. Ne morem opisati občutkov. Ko sem bolje odpeljala spust kot Kowalczykova, sem začela verjeti, da mi lahko uspe. Ko sem na zadnjem ovinku pogledala nazaj, sem si rekla, da bo uspelo. Velika zmaga zame in za ekipo,« je Anamarija Lampič proslavljala tek do prve zmage v elitni svetovni konkurenci. Na generalki olimpijskega prizorišča v Pjongčangu v Južni Koreji je imela visoke načrte, še posebno v paradni disciplini, sprintu v klasiki. Ne oziraje se na odsotnost nekaterih najboljših, ki se udeležujejo domačih državnih prvenstev. Vseeno bo prva zmaga prelomnica v karieri in tudi zadoščenje ekipi s trenerjem Stefanom Saraccom.

S Katjo Višnar (deveti čas) in Alenko Čebašek (17. čas) se je pričakovano uvrstila v izločilne teke, a kot deseta iz kvalifikacij še ni izstopala. V četrtfinalu se je z izjemno dobro zastavljeno taktiko, prilagojeno izjemno zahtevni trasi sprinta, zlahka in z veliko prihranjene energije uvrstila v polfinale in potem na podoben način tudi v veliki finale. »V kvalifikacijah sem bila zaradi zgodnje slovenske ure še malce zaspana. V izločilnih tekih pa tudi nisem želela prevzeti pobude že v prvi dolg klanec, sem pa kasneje bolj pritisnila,« je opisala taktiko. Junakinja 76. sprinta v klasiki v zgodovini svetovnega pokala je že znana po tem, da zmore taktiko zelo dobro prilagoditi terenu, tekmicam in okoliščinam. »Trasa sprinta je zagotovo najtežja, kar sem jih kadar koli videla,« je 21-letna tekačica iz Valburge opisala prizorišče prihodnjih olimpijskih iger. Prvi klanec je zato začela vedno v ozadju, da so druge izprašile nekaj več energije. V svoj prid je izkoristila prehode v spust, dobro znanje smučanja in vzdržljivost. Velja za vsestransko tekačico. Prav to je bilo odločilno tudi v velikem finalu, kjer je navzdol švignila mimo Poljakinje Justyne Kowalczyk ter zmagala z veliko prednostjo pred Norvežanko Oyre Silje Slind in Američanko Ido Sargent. »Ko sem pritekla na vrh klanca le za Justyno, sem dobila krila. Vedela sem, da bolje peljem spuste in da moram le še zgristi do cilja. Čutila sem, da imam prednost. Na ovinku sem še pogledala nazaj, ali je varno, in uživala,« se ji je smejalo med proslavljanjem.

To je bila prva zmaga za Slovenijo v tekih po šestih letih, odkar je slovita Petra Majdič marca 2011 zadnjič slavila v klasičnem sprintu v Stockholmu. Za hčerko kolesarskega olimpijca Janeza Lampiča, zelo perspektiven je tudi leto mlajši brat Janez (15. na svetovnem prvenstvu U23 v Soldier Hollowu v ZDA pred dnevi, Miha Šimenc deseti), je to zagotovo prelomni uspeh. Z zmago je prevzela tudi belo majico najboljše mlade tekačice v svetovnem pokalu, kjer je trenutno osma v razvrstitvi sprinta.

Izidi tekme za svetovni pokal v Pjongčangu: 1. Lampič (Slo), 2. Slind (Nor), 3. Sargent (ZDA). 4. Kowalczyk (Pol), 5. Žambalova (Rus), 6. Višnar, 18. Čebašek (obe Slo), skupno: 1. Weng (Nor) 1531, 28. Lampič 174, 45. Višnar 88, 50. Fabjan 77, 60. Čebašek 50, 104. Urevc 1.