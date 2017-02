Med finalisti izbora Zlata nit 2016, ki jih objavljamo danes, je še najmanj novega vetra med malimi podjetji, medtem ko se več novega čuti med srednje velikimi in velikimi podjetji. Slednjim sta se letos prvič pridružila Cetis in Hofer ter takoj prišla med elito, med srednje velikimi podjetji pa sta novinca Javno podjetje Komunala Brežice in Elaphe pogonski sistemi (njihov direktor Gorazd Lampič je pred dnevi postal mladi menedžer po izboru Združenja Manager).

Zmagovalca bo v vsaki velikostni kategoriji izbrala strokovna komisija, vendar pa glas bralcev tudi šteje, zato lahko glas za svoje favorite oddate na glasovnici.

Sicer pa v izboru Zlata nit sodeluje skupno 87 podjetij, od tega je 45 majhnih podjetij, srednje velikih je 32, deset pa se jih uvršča v kategorijo velikih podjetij z več kot 250 zaposlenimi.

Lahko imamo najboljše zaposlene na svetu

Vse do zadnjega februarja so podjetja vabljena, da prijavijo svoje zlate prakse. V raziskovanje zlatih praks bodo letos zajeli tudi področje digitalne preobrazbe v povezavi z Digitalno obljubo Združenja Manager in pa aktivnega staranja. Nadaljujejo tudi vključevanje mladih, predvsem vedno večji kapital postaja baza, ki omogoča napredno raziskovanje v mednarodnem merilu tudi kolegom v akademskem okolju. »Ob neprestanih spremembah nekaj ostaja v Zlati niti enako kot ob njenem snovanju leta 2007: ambiciozni smo in verjamemo, da lahko imamo v Sloveniji najboljše zaposlene in zaposlovalce na svetu. Če kdo dvomi: zakaj izgubljati čas z vprašanjem, zakaj to ne drži? Raje usmerimo vse sile in energijo v to, da jih bomo imeli. Čim prej! In bodo delovna mesta nastajala in ostajala prav v Sloveniji. Ker bomo ljudje tu radi in dobro delali. Ker bo delo ustvarjalno ter dobro plačano in se bomo v delovnem okolju dobro počutili. In bo to povezano z dobrimi poslovnimi rezultati, doseženimi na pravi način,« pravi Anisa Faganelj.