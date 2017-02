Hyundai je z modelom ioniq zajadral v električno-hibridne vode, kjer bodo skušali sodobno tehnologijo kupcem prodati v obliki štirivratne limuzine. Tako je ta 4,47 metra dolg avtomobil sprva pri nas na voljo z dvema pogonskima sistemoma, skupaj pa jih bo serija ioniq imela tri. Prvi je klasični hibrid, pri katerem za pogon skrbi bencinski 1,6-litrski motor, podprt z elektromotorjem, drugi je povsem električni model, tretji, ki bo pri nas naprodaj septembra, pa bo priključni hibrid.

Klasični hibridni ioniq torej poganja 1,6-litrski bencinski motor s 105 konjskimi močmi (77 kilovati), za dodatno moč poskrbi še električni motor s 43 konjiči (32 kW), za sistemsko moč tega vozila pa tovarna navaja 141 KM (104 kW). To je povsem dovolj za vsakodnevno uporabo, posebej če pomislimo, da je v njem še 443 litrov prtljažnega prostora. Prenos moči je speljan prek robotiziranega 6-stopenjskega menjalnika z dvojno sklopko (ta je na voljo tudi v električni različici), pri porabi pa tovarna navaja 3,4 litra goriva na 100 kilometrov. Končna hitrost hibridnega ioniqa je največ 185 km/h, voznik pa lahko izbira med dvema načinoma nastavitve pogonskega dela vozila, sport in eco.

Električni ioniq je medtem opremljen z litij-ionsko baterijo (28kWh), pri kateri lahko z enim polnjenjem opravi 280 kilometrov, moč pogona pa znaša 120 konjev (88 kW). Največja hitrost tega vozila je 165 km/h, na voljo pa so trije režimi delovanja: normal, sport in eco. Na hitrih polnilnicah se baterija do 80 odstotkov zmogljivosti napolni v 23 minutah, sicer pa je garancija za baterije v obeh različicah 8 let ali 200.000 prevoženih kilometrov.

V notranjosti je seveda prav tako veliko opreme, glavna razlika med modeloma pa je zgolj v maski vozila (na fotografijah je hibridni) in v nekaterih detajlih. Voznik ima na voljo vse sodobne elektronske pripomočke, 8-palčni osrednji zaslon, navigacijo, električno gnani ima LED-žaromete, medtem ko ima hibridni biksenonske. Za ugodno porabo, tako goriva kot same elektrike, so inženirji dodatno optimirali tudi celotno karoserijo, njen aerodinamični količnik je vsega 0,24, prav tako pa so tudi pazili na težo vozila z uporabo lažjih materialov – pokrov motorja in prtljažnika je na primer narejen iz aluminija. Cena hibridnega ioniqa se začne pri 24.990 evrih, prodajalec pa pri nas na začetku prodaje ponuja še dva tisočaka popusta. Električni ioniq je nekoliko dražji, v osnovi stane 35.000 evrov, a pri njem kupci dobijo 7500 evrov ekosubvencije. az