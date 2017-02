Pregovorno konservativni in preudarni Nemci se ob omembi novinca odkrito spogledujejo z idejami Ernesta Cheja Guevare, le da namesto o krvavi revoluciji govorijo o tihi revoluciji. A beseda revolucija po našem mnenju sploh ni na mestu. Pod pločevino se namreč skriva marsikaj že znanega in dodobra preizkušenega. Pogonski sklop, na primer. Kombinacija 2-litrskega bencinskega motorja in elektromotorja s skupno močjo 188 konjičkov ter prenosom na prednji kolesi s pomočjo brezstopenjskega menjalnika je pač nekaj, kar smo že vozili, resda v drugih znamkah, ki na hibride stavijo precej bolj kot Ford. Toyota, na primer.

V teoriji je vse zelo enostavno. Električni motor je tu z razlogom. Da se vključuje čim pogosteje ter tako zmanjša škodljive izpuste ogljikovega dioksida in porabo. Ker ni gumba, s katerim bi voznik izbral, ali za pogon skrbi bodisi električni ali bencinski motor, lahko na to vpliva z načinom vožnje. Ali drugače, bolj bo nežen s pritiskom stopalke za plin, krajša bo pot, pogosteje bo deloval električni motor in nižja bo poraba. Ta se lahko v mestu, kjer je veliko speljevanja in zaviranja, spusti tudi pod mejo petih litrov, nam pa je računalnik kazal, da smo kar četrtino vseh prevoženih kilometrov odpeljali na elektriko. Hvalevredno!

Višja bo hitrost, bolj dinamična bo vožnja, manj bo pomoči elektrike, ki naj bi v teoriji delovala nekje do najvišje v Sloveniji še dovoljene hitrosti. Bolj dinamična vožnja pomeni tudi zaganjanje brezstopenjskega menjalnika in več hrupa, a znotraj meja še sprejemljivega. Daljša relacijska pot do Beograda in nazaj je tako pokazala vse slabosti sistema. Kljub vožnji s pomočjo radarskega tempomata, ki smo ga nastavili na okoli 140 km/h, se je povprečna poraba občutno povečala na 7,5 litra, elektromotor pa je na dobrih 1000 kilometrih poti deloval le približno na 10 odstotkih razdalje. In v takšnih razmerah hibrid počasi izgublja svoj smisel, saj je poraba višja, kot bi bila pri podobno zmogljivem dizelskem motorju. Je pa res, da takšen dizel ne bi bil prav nič cenejši, pri čemer velja omeniti, da trenutno mondeo hibrid po zaslugi zajetnega 6600 evrov popusta stane ugodnih 26.000 evrov. Serijska oprema je tako na področju varnosti kot udobja popolna, kot »cukrčke« pa velja izpostaviti gretje in hlajenje usnjenih sedežev ter navigacijsko napravo.

Vas je nakup zamikal? Potem se morate sprijazniti z »malenkostjo«, ki smo jo prihranili čisto na koncu – prostornino prtljažnega prostora. Četudi imate čarovniške sposobnosti, vam več kot 511 buteljk vina vanj ne bo uspelo spraviti. Če vam preračunavanje ni blizu, vam zaupamo, da prtljažnik pogoltne 383 litrov. To je sicer na ravni razreda manjšega avtomobila, toda baterije pod prtljažnikom so poskrbele, da je neenakomerne oblike in zato občutno manj uporaben. Pa že tako je odprtina zaradi limuzinske zasnove tako zelo ozka.

Vas tudi to ne moti? Potem je takšen hibrid pravšnji za vas. Pa še opaženi boste, saj gre za eno lepših limuzin, ki se trenutno vozijo po slovenskih cestah.