Zapravljivi in bankrotirani Johnny Depp

Johnny Depp toži podjetje, ki je sedemnajst let upravljalo njegov denar, češ da si je zaračunavalo nedovoljene provizije in ga oškodovalo za 25 milijonov dolarjev, zaradi česar je zdaj tik pred bankrotom. Toda sodni dokumenti, ki jih je objavil Hollywood Reporter, dokazujejo, da je igralec velik zapravljivec, čeprav si tega glede na svoje filmske angažmaje ne more več privoščiti. Občasno je zapravil tudi po dva milijona dolarjev na mesec. Ima štirinajst nepremičnin, za katere je skupno zapravil 74 milijonov dolarjev. Kupil si je vso vas v Franciji, kmetijo v Kentuckyju in več otokov na Bahamih. Poleg tega ima 18 milijonov dolarjev vredno jahto, 45 luksuznih avtomobilov in umetniško zbirko z deli Andyja Warhola, Gustava Klimta in Jean-Michela Basquiata. Poleg tega ima zbirko sedemdesetih kitar. Med njegove največje ekstravagantnosti sodi dogodek, ko je s topom nad Aspnom razstrelil pepel kultnega pisca Hunterja S. Thompsona.