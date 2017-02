Zeleni jemenski kameleon Mango, ki se, skorajda neviden med zelenimi listi, pripravlja, da bo pohrustal rjavkastega strička, je motiv zmagovalne fotografije na mednarodnem otroškem fotografskem natečaju, na katerem lahko sodelujejo mladi bralci revije National Geographic (NG) Kids ter njenih devetih mednarodnih licenčnih izdaj po svetu. Napeti prizor je v objektiv ujel komaj trinajstletni Ljubljančan Maj Kastelic, ki je tako s svojo fotografijo, naslovljeno Tik pred zdajci, osvojil prvo mesto v eni od štirih kategorij priznanega mednarodnega natečaja.

Na natečaj je prispelo skupno več kot 46.000 fotografij, s čimer je bila konkurenca med mladimi fotografi največja doslej. Kot so pojasnili v uredništvu slovenske izdaje National Geographic Junior, gre namreč za kar 162-odstotni porast v številu prispelih fotografij v primerjavi s preteklim letom.

Na prvem natečaju zmagal

Za sodelovanje na natečaju se je Maj odločil povsem spontano. »O natečaju sem prebral v reviji National Geographic Junior in si mislil, zakaj ne bi poskusil,« se spominja mladi fotograf in priznava, da tako dobre uvrstitve ni pričakoval, zato ga je zmaga na zanj prvem fotografskem natečaju prijetno presenetila. »Fotografiram bolj po občutku,« ob tem pravi trinajstletnik s fotografsko žilico, ki je na mednarodnem natečaju sodeloval s fotografijo svojega kameleona Manga in zmagal v kategoriji Neverjetne živali. Kameleon ima šele kakšnih deset mesecev, da se je odločil prav za fotografijo s svojim hišnim ljubljenčkom, pa ni presenečenje, saj ga, kot pravi, živali tudi sicer zanimajo.

In prav fotografiranje živali je po besedah fotografa in urednika fotografije pri NG Junior in NG Slovenija ter predsednika žirije slovenskega natečaja Arneja Hodaliča eden težjih fotografskih izzivov. »Fotografiranje živali ni preprosto, saj se nekatere ves čas zelo hitro premikajo, spet druge pa so plašne in jih fotografova prisotnost moti. Zato je Majeva fotografija še toliko bolj zanimiva, saj se čuti napetost trenutka, ko se kameleon skoncentrirano pripravlja na hiter 'napad' in seveda dobro malico,« je pojasnil Hodalič in dodal, da žirija ni prav veliko oklevala, preden je fotografijo izbrala za zmagovalko slovenskega dela natečaja.