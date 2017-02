Goriška s pokrom diha že te dni, ko se igralci v kvalifikacijah potegujejo za nastop na glavnem turnirju. Vpisnina na glavni turnir je 700 evrov, zato se nekateri poskušajo nanj uvrstiti s kvalifikacijami. To srečo bo imelo le nekaj tekmovalcev. »Trudimo se, da pritegnemo na turnir kar največ igralcev in s tem sklad nagrad še povečamo,« pravi vodja Perlinega poker rooma Miro Karlaš, ki dodaja: »V Perlin salon za poker, ki med igralci velja za zelo priljubljenega, se številni udeleženci turnirjev redno vračajo. In to predvsem zaradi urejenosti prostorov za igro, možnosti udobnih namestitev, številnih drugih storitev, ki jih center Perla ponuja pod eno streho, in profesionalnega odnosa zaposlenih.« Glavni turnir bo potekal na 66 igralnih mizah.

Lavra Peršolja iz kabineta Hitove uprave je pred zgodovinskim dogodkom povedala: »V Hitu z organizacijo velikih mednarodnih turnirjev v pokru nadaljujemo uresničevanje strategije podaljševanja bivanja gostov pri nas, kjer tako igralce kot spremljevalce vedno znova prepričamo s kakovostno paleto dodatnih storitev. V Hitovem igralniško-zabaviščnem centru Perla bodo ob glavnem turnirju, ki bo zaradi izjemnega obsega potekal tako v salonu za poker kot v konferenčnem delu centra Perla, priredili še številne spremljevalne dogodke. Obeta se pester koledar kvalifikacijskih in vzporednih turnirjev ter zabava v Perlini Pulse areni s posebnim gostom DJ Asalom ter v sodelovanju s prepoznavnim in elitnim klubom Cocoricò iz italijanskega Riminija.«

Nočitvene zmogljivosti v vseh štirih Hitovih hotelih so v teh dneh polno zasedene. Goste zato usmerjajo tudi k zasebnim ponudnikom na Goriškem in v vipavski dolini ter celo v sosednjo Italijo.