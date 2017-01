Okoli osmih zjutraj so bili na intervencijski številki mariborske policijske uprave obveščeni, da je v stanovanju v Mariboru moški ustrelil žensko. Na kraj so odšli policisti in ugotovili, da je ženska umrla, poškodovanega moškega pa so reševalci odpeljali v UKC Maribor. Streli so odjeknili v stanovanju bloka na Trgu Dušana Kvedra 13. Sedeminosemdesetletni Ivan Grobin naj bi bil ustrelil svojo partnerico, 70-letno Ano Rambaher. Nato naj bi skušal narediti samomor, a se je s strelnim orožjem ranil, nato pa poklical na pomoč.

Sosedje so pretreseni povedali, da so se nekateri zjutraj srečali s policisti v neprebojnih jopičih. Kmalu so izvedeli, da se je v enem od stanovanj v bloku zgodil zločin in so izgubili sosedo. Kdaj se je v stanovanju dogajala drama, nobeden od stanovalcev ne ve povedati, saj niso slišali strelov. Po mnenju nekaterih sosedov naj bi se zločin zgodil že v soboto zvečer. Grobin naj bi vso noč preživel ob mrtvi ženski, zjutraj pa si je skušal vzeti življenje. A strel v glavo za možakarja ni bil usoden, nato pa naj bi sam na pomoč poklical policiste. Ali informacije sosedov o tem, kdaj natančno je umrla Rambaherjeva, držijo, bo odgovorila policijska preiskava, zaslišali pa bodo tudi Grobina, ko bodo to v bolnišnici dovolili.