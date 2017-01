»Moje življenje je od takrat, ko se je zgodila ta tragična nesreča, povsem drugačno. Veliko sem na cesti, doslej sem prevozil že dva do tri milijone kilometrov. Vendar upam, da se mi kaj takega ne bo zgodilo nikoli več,« je sodnici Marjani Topolovec Dolinšek skrušeno dejal 49-letni Mile Pejić iz Hrvaške, ki je zakrivil smrt 65-letnega motorista Franca Urbanca iz Velenja.

Ta je usodnega 14. julija 2015 z motorjem vozil naravnost iz smeri Arje vasi proti Velenju, ko mu je pri bencinskem servisu malo pred nakupovalnim središčem pot prekrižal Pejić, ki je s svojo mazdo zavijal levo. Najverjetneje ga je spregledal in trčenje je bilo neizogibno, čeprav nista vozila prehitro. Kljub hitri zdravniški pomoči je motorist umrl na kraju dogodka. Ponesrečenemu Urbancu je še prej skušal pomagati Pejić sam. Z njim se je srečal iz oči v oči, na sodišču pa je sodnici dejal, da njegovega pogleda ne bo nikoli pozabil. »Zato se na tem mestu še enkrat iskreno opravičujem njegovi družini, da sem jim povzročil toliko bolečine. Upam, da mi odpustijo, saj bom le tako lažje živel naprej,« je dejal Pejić. »Če bi lahko, bi čas zavrtel nazaj, a vem, da se to ne da. Verjemite mi, da kadar koli se zdaj vozim proti Velenju, mi to vedno znova povzroča bolečino,« je še dejal Pejić, ki se je družini pokojnega motorista po dogodku osebno opravičil, poslal tudi rože in jim nakazal denar. »Prepričan sem, da bo posledice nosil vse življenje in da se z nesrečo nikoli ne bo sprijaznil,« pa je sodnici dejal tudi njegov zagovornik Janez Koščak. Tudi po njegovi zaslugi pa so se včeraj tako predobravnavni narok kot tudi narok in izrek sodbe končali v dobri uri. Sodnica je namreč predlog kazenske sankcije, za katero se je s podpisom sporazuma o priznanju krivde že pred tem Pejić pogodil s tožilstvom, strinjala in ga sprejela. Pejiću je izrekla eno leto pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let in stransko kazen prepovedi vožnje B-kategorije za devet mesecev.