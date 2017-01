Grigor Dimitrov je danes doživel prvi letošnji poraz, s katerim so ljubitelji tenisa po vsem svetu doživeli trenutek, ki ga na glas ni pričakoval nihče. Da se bosta v finalu enega od turnirjev največje četverice pomerila Rafael Nadal in Roger Federer. Španec je potreboval skoraj pet ur, da je nekaj pred prvo uro zjutraj po avstralskem času strl odpor žilavega Dimitrova ter poskrbel, da bo finale v Melbournu gotovo eden najbolj gledanih športnih spektaklov letošnjega leta.

»Težko pojasnim, koliko mi pomeni, da sem znova v finalu. Ko sem se mesec in pol pred odhodom v Avstralijo intenzivno pripravljal na turnir, si niti v sanjah nisem upal predstavljati, da je možen takšen scenarij. Grigor je igral izvrstno in mu iz srca čestitam,« so bile prve besede Rafaela Nadala. Na vprašanje o tekmecu v finalu Rogerju Federerju je Nadal odgovoril: »Menim, da je privilegij obeh, da lahko igrava v finalu. Ko sem pred meseci odprl teniško akademijo na Majorki, je bil med gosti tudi Roger. Tedaj sva se šalila, da bova odigrala kdaj še kakšen prijateljski dvoboj, saj nihče od naju ni resno verjel, da bo možno kaj takšnega, kot se dogaja v Avstraliji. Verjamem, da boste imeli kaj od tega tudi vsi ljubitelji tenisa.«

Najboljši bolgarski teniški igralec vseh časov je pred polfinalom dobil vseh deset letošnjih dvobojev, od tega je premagal tri igralce iz elitne deseterice. Samozavesten Grigor Dimitrov je v dvoboj proti Nadalu vstopil izjemno samozavestno. To je kazal z napadalno igro, v kateri je rezane žogice z bekhendom udarjal le v najnujnejših primerih. Zavedal se je, da le maksimalno agresivna igra prinaša uspeh proti Špancu, kot jo je uprizoril v edinem medsebojnem dvoboju, ki ga je dobil v osmih tekmah, in sicer lani v Pekingu. Dimitrov je imel v odločilnem nizu pri vodstvu s 4:3 dve žogici za odvzem servisa Nadalu, česar ni izkoristil. Španec ga je kaznoval s petim odvzemom servisa, v zadnji igri pa je izkoristil servis za veliko zmago.

Federer in Nadal se bosta devetič pomerila v velikem finalu na turnirjih največje četverice, s 6:2 v zmagah pa je uspešnejši Španec. Nadal je dobil 23 medsebojnih dvobojev, Federer enajst. Nazadnje sta se velika tekmeca pomerila v finalu v Parizu leta 2011, ko je bil uspešnejši Nadal. Federer je osvojil 17 turnirjev največje četverice in je najuspešnejši igralec vseh časov, Nadal je s štirinajstimi lovorikami drugi. Statistika torej, ki kaže, da se bosta jutri ob 9.30 po srednjeevropskem času pomerila najboljša igralca vseh časov. Še prej pa ljubitelje tenisa čaka danes ob istem času epski ženski finale med Sereno in Venus Williams.

Prva lovorika v Melbournu je šla v roke češko-ameriški dvojici. Bethanie Mattek - Sands in Lucie Šafarova nadaljujeta izjemni niz neporaženosti. Lani sta v New Yorku dobili OP ZDA, zmagali na sklepnem turnirju najboljše osmerice, v Avstraliji pa sta niz neporaženosti nadaljevali do številke 18. »Glede na to, da sva se uspeha veselili kot petletna otroka, verjamem, da imava še prihodnost. V Melbournu sva uživali v slehernem trenutku, se veselili vsakega dvoboja, se po njem veselili,« je bila navdušena Bethanie Mattek - Sands.

Zmagovalki med dvojicami sta zaslužili vsaka po 300.000 evrov. Sestri Williams si bosta danes po ženskem finalu razdelili 5,2 milijona evrov. Zmagovalka bo prejela skoraj tri milijone in pol, preostanek pa poraženka. Enak znesek bosta prejela zmagovalca v moški konkurenci posameznikov.