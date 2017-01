Škofjeloški svetniki so potrdili proračun, v katerem občina namenja 300.000 evrov za prvi obrok kupnine za prostore v blagovnici Nama. V teh prostorih občina želi urediti novo knjižnico. Nekateri svetniki so ob tem župana Miho Ješeta opozorili, da je z zagotovitvijo tega denarja dejansko odločil, da bo nova knjižnica v trgovski hiši v središču mesta. Do zdaj je bila možna lokacija tudi Kapucinsko predmestje.

Škofjeloško knjižnico na dveh lokacijah v mestu in tudi v drugih krajih od Železnikov do Poljan in Gorenje vasi obiskuje okoli 11.000 aktivnih bralcev oziroma četrtina vseh prebivalcev. Kot pojasnjuje direktor Matjaž Eržen, knjižnico vsako leto obišče okoli 230.000 bralcev, pripravijo pa tudi na stotine prireditev, veliko jih je namenjenih otrokom. Lani ob koncu leta so imeli 17 zaposlenih. Rast števila bralcev pa ob nerešenem prostorskem problemu seveda sili v iskanje nove lokacije že dlje časa. Ker naj bi po navedbah občinskih svetnikov sedanji objekt Name lastniki nameravali prodati, je predlog začetka odkupa prostorov za knjižnico dobil podporo kljub pomislekom.