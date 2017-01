»Čeprav sem delala z bolniki z rakom, me je moja bolezen zelo prizadela, kot da bi padla v črno luknjo, iz katere nisem videla izhoda,« se spominja. Pogumno se je začela boriti za življenje. »Rekla sem si, da bi rada živela še pet let, da bi dočakala, da hči maturira. Pa sem dočakala tudi rojstvo osmih vnukov in dveh pravnukov,« opogumlja ženske, ki se znajdejo pred enako diagnozo. Ker je bila prognoza njene bolezni zelo ugodna, ni razmišljala, da bi se bolezen lahko ponovila. A se je po več kot 30 letih po diagnozi zgodilo prav to. Bolezen se je pokazala z rastjo tumorskih markerjev v krvi, a z nobeno diagnostično metodo niso mogli najti zasevkov v telesu. Bolezen se je pokazala kasneje na pljučni ovojnici, kjer so dokazali enake rakave celice kot pri bolezni pred več desetletji.

»Ponovitev bolezni me je zelo prizadela. A sem si rekla, da se bom borila naprej,« je povedala Senčarjeva. Odločila se je, da se bo zdravila z vsakim zdravilom, ki ji ga bodo predlagali onkologi, ne glede na stranske učinke. Stranski učinki zdravil so tudi največja težava, s katero se je soočala med zdravljenjem. Ugotavlja, da zdravniki bolnikom premalo povedo, kaj lahko naredijo, da neugodne učinke zmanjšajo. Zato mnoge ženske teh zdravil ne jemljejo. Senčarjeva je prva javno povedala, da si pri blaženju stranskih učinkov pomaga s kanabinoidi.

Zdravljenje razsejane bolezni še vedno poteka. Žal so Senčarjevi nedavno odkrili invazivni karcinom v drugi dojki. Pred mesecem dni so ji dojko odstranili, bezgavk pa ne v celoti, saj jo sedaj, pravi, bolj ogroža razsejani rak kot pa novi karcinom.

»Naredila bom vse, da bom živela kakovostno, dokler bo šlo. Upam, da bo, ko bom izgubila bitko z boleznijo, paliativna oskrba dobro razvita in bodo poskrbeli zame,« je povedala. Mojca Senčar ženskam polaga na srce, naj ne odklanjajo sistemskega zdravljenja, saj si s tem kopljejo grob. »Življenje je prekratko in časa ne morete zavrteti nazaj!« jim sporoča. lo