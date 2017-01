Svetovno rast delniških indeksov v teh dneh poganjajo dobri podatki o japonskem izvozu, visoki dobički evropskih podjetij in pričakovanja, ki izhajajo iz načrtov novega ameriškega predsednika. Podatki o japonskem izvozu so pokazali, da je ta zrasel prvič v zadnjih petnajstih mesecih. Predsednik Trump že vleče prve poteze, ki bi omogočile začetek večjih infrastrukturnih projektov. V torek je podpisal odredbe za začetek gradnje plinovodov in preklical nekaj okoljevarstvenih ukrepov, da bi izpeljali razširitev energetske infrastrukture.

Osrednji indeks Ljubljanske borze vrednostih papirjev je do zdaj v letu 2017 pridobil dobrih 22 indeksnih točk in se giblje okoli 740 indeksnih točk. Konec leta 2016 smo bili sicer priča živahnemu dogajanju, ki pa je bilo tudi posledica večje aktivnosti malih delničarjev zaradi ukinitve registrskih računov pri KDD. Po izteku roka za prenos delnic na trgovalne račune se je aktivnost drastično zmanjšala in borzni udeleženci so se počasi preusmerili na druga področja.

Večjo aktivnost in močnejše premike na Ljubljanski borzi lahko pričakujemo v februarju, z začetkom sezone objav rezultatov borznih podjetij za zadnje četrtletje in leto 2016.