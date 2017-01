Na ljubljanskem okrožnem sodišču se ta teden ni nadaljevalo sojenje znanemu poslovnežu Sergeju Racmanu, v preteklosti predsedniku nadzornega sveta družbe Eurotehna, in upokojencu Matiji Robleku, nekdanjemu direktorju Eurotehne. Tožilstvo ju je bremenilo storitve kaznivega dejanja zlorabe položaju pri trgovanju z delnicami Eurotehne, oba obtoženca pa sta krivdo ves čas zanikala.

Tožilstvo: Izvedenka ugotovila, da Eurotehna ni utrpela škode

Razlog za preklic glavne obravnave naj bi bil, da je tožilstvo umaknilo obtožnico proti Racmanu in Robleku. Vodja ljubljanskega državnega tožilstva Tamara Gregorčič je Dnevnikove informacije potrdila: »Obtožnica je bila umaknjena, saj je sodna izvedenka v dopolnitvi izvedenskega mnenja ugotovila, da zaradi očitanih kaznivih dejanj Eurotehna ni utrpela škode.«

Spomnimo, tožilstvo je Robleku in Racmanu, ki je bil pred leti uvrščen na lestvico najbogatejših revije Manager, očitalo, da sta leta 2000 in 2002 v vlogi direktorja in predsednika nadzornega sveta sklenila dve kupoprodajni pogodbi za nakup delnic Eurotehne, in sicer po 6800 nekdanjih tolarjev (28,4 evra) za delnico, kar naj bi bilo za okoli dobre štiri evre nad vrednostjo, ki so jo za odkup lastnih delnic delničarji določili na skupščini.

Za sklad lastnih delnic je Eurotehna delnice odkupovala od družb PM & A FA finančno svetovanje, PM & A investicijsko podjetje in PM & A mednarodna trgovina. Vse tri družbe so se prav tako znašle na zatožni klopi, njihov solastnik pa je bil Racman. Po prvotni oceni tožilstva je bila s prvo pogodbo, sklenjeno junija 2000, Eurotehna oškodovana za okoli 63.000 evrov, z drugo pogodbo, sklenjeno leta 2002, pa za dobrega pol milijona evrov.

In kako umik obtožnice komentira Racman? »Očitno se je izkazalo, da oškodovanja Eurotehne ni bilo, kar smo ves čas trdili,« je odgovoril. Pri tem je poudaril, da je ovadba, ki jo je vložil stečajni upravitelj Eurotehne Janez Golob, temeljila na napačnih podatkih. Poslovni prostori v objektu ob Dunajski cesti v Ljubljani so bili namreč ocenjeni le po vrednosti 300 evrov za kvadratni meter. »Tudi zato je bila Eurotehna ovrednotena po nižji vrednosti, kot je znašala njena dejanska vrednost, s tem pa so se pojavili očitki, da smo jo oškodovali,« je pojasnil Racman. Dodal je, da stečajnemu upravitelju do leta 2013 ni uspelo najti nobenega premoženja Eurotehne v Srbiji, ki pa je obstajalo, vendar ni bilo vključeno v oceno vrednosti družbe.