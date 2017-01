»Vse leto smo imeli velike težave z organiziranjem in delovanjem urgentnega centra, a konec leta nam je iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje vendarle uspelo prenesti še zadnji del dejavnosti nujne medicinske pomoči (NMP). In tako smo trenutno tudi edina bolnišnica, ki ji je to že uspelo. A je to s seboj prineslo vrsto dodatnih nalog in tudi težav, na katere nismo bili pripravljeni,« priznava direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc.

Od pomanjkanja zdravnikov do drugih težav

Kot je dejal, so se najprej srečali z velikim pomanjkanjem zdravnikov, saj specialistov urgentne medicine preprosto ni. »Uspelo nam je zaposliti le dva, zato da program ne trpi, pa smo morali z 12 zdravniki iz zdravstvenih domov skleniti podjemne pogodbe. Prav tako smo od ZD morali odkupiti štiri urgentna vozila, čeprav smo menili, da bo prenos brezplačen, glede na to, da so bila kupljena iz sredstev zdravstvene blagajne. A izkazalo se je, da so tri od teh povsem dotrajana, saj so nam povsem zatajila in smo si morali vozila izposoditi drugje.

Prav tako je problem z dispečersko službo. Iz ZD smo jo poskušali preseliti k nam, a to tehnično ni bilo izvedljivo, zato smo se dogovorili, da za nas to opravljajo pogodbeno, kar pa spet ni poceni. Zdaj upamo, da bo še letos začela delovati centralna dispečerska služba v Mariboru za celotni vzhodni del Slovenije, saj nam bo s tem prihranjen marsikateri evro,« je Ferjanc strnil največje težave, s katerimi se spopadajo pri delovanju urgentnega centra. Odkrili pa so še eno veliko težavo. Namreč, organiziranih nenujnih reševalnih prevozov ponoči, ob praznikih ter ob koncu tedna, sploh ni, saj je ZD, ki je prej te prevoze opravljal, zdaj v tem času zaprt. »In s to težavo se bodo spopadli tudi drugi urgentni centri,« opozarja Ferjanc.