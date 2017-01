Hoja po vrvi 150 metrov nad Tržaškim zalivom

Na priljubljeni izletniški točki nad Trstom je minuli konec tedna pogum preizkušal vrvohodec. Sto petdeset metrov nad tlemi si je namreč napeljal slackline in, na srečo pripet, v nekaj poizkusih prehodil na prvi pogled precej zavidljivo razdaljo. Sicer je to območje priljubljeno mesto za plezalce, ki v bližnje plezališče Napoleonica pribežijo iz vseh koncev, sploh pa Slovenije, saj tu pogosto najdejo spomladanske temperature, medtem ko v notranjosti države še vztrajata megla in sneg. pej